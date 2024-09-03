影／國軍早期一定要教客家武術 因為客家拳強調3招打趴對方
台中市客委會今天在東勢客家文化園區，舉辦「語隨．客轉─大豐饒客家語文生活展」，客委會主委江俊龍和台灣客家教師協會秘書長黃玉晴等專家學者以客語對談，分享並交流，黃玉晴說，這次也有武術展介紹大埔客家武術源流，早期客家移民需要防禦，早期國軍一定要教客家武術，因為客家拳強調三招就要將對方打趴。
這次展覽規劃大埔客家開發大台中的貢獻、自成特色的大埔客語、廣東大埔的原鄉風貌及傳統小吃，還有客家武術的展現等四大項，讓民眾瞭解東勢大埔客語及美食等來源。
策展團隊在展出前先到原鄉中國廣東大埔有2周的調研，9月1日展出至今年底，客委會主委江俊龍今天是座談會主持人，與台灣客家教師協會秘書長黃玉晴、劉宏釗、張芳慈、徐姿華及邱民雄等專家學者對談客家美食文化等。
江俊龍指出，語文是客家文化重要元素，希望透過這次展出激發大家對台中在地大埔客語文的興趣，讓地方鄉親更正視母語的價值及大埔客語的重要性。
台灣客家教師協會秘書長黃玉晴表示，台中客家許多美食都由原鄉中國廣東大埔而來，例如米苔米，在廣東大埔原稱「老鼠粄」，因不好聽而改為「珍珠粄」；她說東勢有很多特色小吃，例如客家燜鴨，建議發展成在地客家美食，這次展覽也展出武術展，介紹大埔客家武術源流，她說早期客家移民需要防禦，早期國軍一定要教客家武術，客家拳強調三招就要將對方打趴。
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