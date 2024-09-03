嘉義縣民雄消防分隊廳舍動土 拚2026年底完工

嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊1990年興建迄今34年，廳舍老舊且面積狹小，又位於市區巷弄大型消防水車難進出，消防署及縣府今年將斥資7700多萬元異地新建廳舍，並規畫在1樓打造西安村社區活動中心，縣長翁章梁今天參加動土典禮，預計2026年底完工。

民雄分隊新建廳舍今早在民溪南路預定地西安段235-1地號鄉有土地舉行動土典禮，消防署副署長簡萬瑤、縣長翁章梁、消防局長蔡建安等人持鏟動土，立委陳冠廷、鄉長林于玲、議員黃啟豪、陳文忠、林淑完、簡嘉億、林岱杰、陳福成、鄉代會主席涂文生等人參加。

縣長翁章梁說，民雄分隊新建工程經費7700多萬元，消防署補助5200多萬元，其餘由縣府負擔，經景觀委員會討論2、3次，評估附近居民缺少活動中心，因此廳舍1樓結合西安村活動中心，2樓還有露天平台，能讓消防員出去透透氣，擺一張桌子喝咖啡、看夕陽。

消防署副署長簡萬瑤說，民雄消防分隊廳舍狹小、老舊，感謝民雄鄉前鄉長何嘉恒無償撥用鄉有土地，現任鄉長林于玲極力促成；未來會逐步推動23項消防中長程計畫，260億元經費投入各項建設，嘉義縣後續還有新港、義竹分隊，以及應變中心、特搜大隊等廳舍整建。