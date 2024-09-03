快訊

開低走低不敵賣壓 台股下跌142點收22,092點

抓到了！涉嫌持刀砍傷2房仲 淡水社區主委逃亡17小時向警方投案

靠「走私1物」賺超大！北韓7年來非法收入破2000億元

嘉義縣民雄消防分隊廳舍動土 拚2026年底完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣消防局民雄消防分隊新建廳舍，消防署副署長簡萬瑤（左四）、縣長翁章梁（左五）今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局民雄消防分隊新建廳舍，消防署副署長簡萬瑤（左四）、縣長翁章梁（左五）今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊1990年興建迄今34年，廳舍老舊且面積狹小，又位於市區巷弄大型消防水車難進出，消防署及縣府今年將斥資7700多萬元異地新建廳舍，並規畫在1樓打造西安村社區活動中心，縣長翁章梁今天參加動土典禮，預計2026年底完工。

民雄分隊新建廳舍今早在民溪南路預定地西安段235-1地號鄉有土地舉行動土典禮，消防署副署長簡萬瑤、縣長翁章梁、消防局長蔡建安等人持鏟動土，立委陳冠廷、鄉長林于玲、議員黃啟豪、陳文忠、林淑完、簡嘉億、林岱杰、陳福成、鄉代會主席涂文生等人參加。

縣長翁章梁說，民雄分隊新建工程經費7700多萬元，消防署補助5200多萬元，其餘由縣府負擔，經景觀委員會討論2、3次，評估附近居民缺少活動中心，因此廳舍1樓結合西安村活動中心，2樓還有露天平台，能讓消防員出去透透氣，擺一張桌子喝咖啡、看夕陽。

消防署副署長簡萬瑤說，民雄消防分隊廳舍狹小、老舊，感謝民雄鄉前鄉長何嘉恒無償撥用鄉有土地，現任鄉長林于玲極力促成；未來會逐步推動23項消防中長程計畫，260億元經費投入各項建設，嘉義縣後續還有新港、義竹分隊，以及應變中心、特搜大隊等廳舍整建。

消防局長蔡建安說，民雄分隊既有廳舍土地屬嘉義縣警察局，新建廳舍為民雄鄉公所鄉有土地，鄰近市中心且交通便利，面積約1476平方公尺，預計2026年底完工，完工後既有廳舍將暫時保留，作為民雄高級救護隊使用，未來配合民雄鐵路高架化的整體都市更新。

嘉義縣消防局民雄消防分隊新建廳舍，消防署副署長簡萬瑤（左三）、縣長翁章梁（左四）今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局民雄消防分隊新建廳舍，消防署副署長簡萬瑤（左三）、縣長翁章梁（左四）今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局民雄消防分隊將新建廳舍，消防局今天舉辦開工動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局民雄消防分隊將新建廳舍，消防局今天舉辦開工動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局民雄消防分隊將新建廳舍，預定地在西安段235-1地號鄉有土地。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局民雄消防分隊將新建廳舍，預定地在西安段235-1地號鄉有土地。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局民雄消防分隊新建廳舍，將結合西安村活動中心，預計2026年底完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局民雄消防分隊新建廳舍，將結合西安村活動中心，預計2026年底完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局民雄消防分隊新建廳舍，消防署副署長簡萬瑤（右一）、縣長翁章梁（左二）今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局民雄消防分隊新建廳舍，消防署副署長簡萬瑤（右一）、縣長翁章梁（左二）今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義 消防員 翁章梁 鄉長

延伸閱讀

嘉縣身障者就業成果發表會 翁章梁體驗職場上身障限制

嘉義民雄大士爺火化升天 煙火意外膛炸、低空爆炸

緊鄰屋簷！光電入侵嘉義大埔茄苳村 村民抗議遞陳情書

嘉縣長翁章梁訪法國貝格萊焚化廠 參觀SRF固體再生燃料作業過程

相關新聞

嘉義縣民雄消防分隊廳舍動土 拚2026年底完工

嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊1990年興建迄今34年，廳舍老舊且面積狹小，又位於市區巷弄大型消防水車難進出，消防署及縣府...

台南水交社文化園區推空軍拌麵 首波上市300份試水溫

擁有「全台最美眷村」之稱的台南水交社文化園區，去年起推出多項周邊紀念商品，掀起一波軍事迷瘋搶，適逢93軍人節，水交社文化...

海虎潛艦服役不幸落海殉職 士官長林俊榮入祀台南忠烈祠

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎潛艦，去年12月21日執行偵巡任務期間，造成6人落海，3人被救起，但仍有3人迄今尚未尋獲，其...

陸恢復文旦輸入首批僅限花蓮 張麗善：盼雲林趕上下次

中國大陸海關總署昨宣布恢復台灣「文旦柚」輸入，但要求「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」，首批共有花蓮16家果園、19個...

嘉巿議員批酒駕事故不減反增 警局長：取締件數增加

嘉義市議員王浩上午質詢，審計部嘉義市審計室去年度總決算審核報告指出：嘉義市酒駕交通事故數由109年75件，逐年遞增至11...

植物種子變臉譜手飾項鍊工藝品讓人驚豔 林試所工藝植物種子特展

林業試驗所嘉義研究中心目前在嘉義樹木園日式建築區，舉辦「台灣常見工藝植物種子」特展，展示約50種常見工藝植物果實或種子，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。