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台南水交社文化園區推空軍拌麵 首波上市300份試水溫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
適逢93軍人節，台南水交社文化園區今年推出「水交社空軍拌麵」，首波上市300份試水溫，透過經典的滋味與口味，喚起眷村的記憶。圖／文化局提供
適逢93軍人節，台南水交社文化園區今年推出「水交社空軍拌麵」，首波上市300份試水溫，透過經典的滋味與口味，喚起眷村的記憶。圖／文化局提供

擁有「全台最美眷村」之稱的台南水交社文化園區，去年起推出多項周邊紀念商品，掀起一波軍事迷瘋搶，適逢93軍人節，水交社文化園區再度推出「水交社空軍拌麵」，首波上市300份試水溫，透過經典的滋味與口味，喚起眷村的記憶。

南市文化局提到，水交社文化園區前身為空軍眷村，附近一帶原為日治時期駐防臺南機場的台南海軍航空隊軍眷宿舍，戰後為「空軍第一戰術戰鬥機聯隊」基地，蘊育逾50名國軍將領；1953年空軍成立雷虎特技小組時，飛官及眷屬也居住於此，更擁有「雷虎的故鄉」美譽。

水交社文化園區去年曾推出多款雷虎小組飛行機種周邊紀念商品，像是空軍帽、T-shirt、運動毛巾、臂章等，堪稱軍事迷必蒐，今年則推出「空軍拌麵」，包裝視覺運用戰後來台的藝術家劉煜畫作〈陋巷〉，劉煜不僅曾是顏水龍的素描助教，更對戰後台灣美術史具有重要貢獻。

文化局也說，空軍拌麵主打蒜香麻醬口味，麵體改良自傳統手工關廟麵，Q彈有嚼勁；蒜香麻醬則選用台灣芝麻，透過濃烈的芝麻香氣中和蒜頭的辛辣感，搭配純釀造醬油，相互結合成美味的拌麵醬；空軍拌麵首波推出300袋試水溫，每袋有4包，售價為190元。

文化局表示，為感謝國軍官兵保家衛國，園區配合《台南9月敬軍月－我敬軍，我優惠》活動，憑軍人證可享眷村雜貨舖及敝墟書店全店9折優惠；園區內雷虎塗裝F-86及迷彩塗裝F-5E戰鬥機也非常吸睛，更提供飛行服租借，歡迎大小朋友來當一日飛行員與戰鬥機合影留念，以行動表達對國軍的敬意。

適逢93軍人節，台南水交社文化園區今年推出「水交社空軍拌麵」，首波上市300份試水溫，透過經典的滋味與口味，喚起眷村的記憶。圖／文化局提供
適逢93軍人節，台南水交社文化園區今年推出「水交社空軍拌麵」，首波上市300份試水溫，透過經典的滋味與口味，喚起眷村的記憶。圖／文化局提供

文化局 眷村 空軍

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