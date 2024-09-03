孤老新住民日多 台南永康華山邀各國長輩分享家鄉料理

華山基金會台南永康1愛心天使站服務近350位在地孤老至今滿18年，其中有許多來台多年的外籍老人家，天使站今天邀請來自泰國、日本、印尼等地新住民長輩參加感恩茶會，大家自製母國的特色美食分享，體現文化特色、與志工同賀天使站18歲生日。

永康站1民國95年設站、是原台南縣最早設立的天使站，因服務時間久，永康1站的長輩身分多元，除台灣本、外省籍更有許多來台多年的外籍人士。

感恩茶會由中興舞蹈團熱鬧表演開場，回顧天使站服務多年花絮後，長輩們紛紛端出自己的家鄉拿手菜，包含紅咖哩、檸檬魚、打拋豬與泰式甜品、印尼蝦片、日本玉子燒等各國料理，到場老人並向來賓、義工逐一介紹這些異國的好味道。

永康站站長余雅萍說，希望活動舒緩長輩思鄉情懷，解遊子孤寂之情，並藉由團圓餐敘讓阿公阿嬤們知道雖然他們已離開家鄉，但華山基金會一直都是他們的第二個家，站長與義工也會持續服務陪伴，是孤老們永遠的家人。