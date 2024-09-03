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海虎潛艦服役不幸落海殉職 士官長林俊榮入祀台南忠烈祠

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府今在台南市南區忠烈祠、新化忠烈祠及永康區忠靈祠等，舉辦「台南市各界113年公祭革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮」。圖／南市府提供
台南市政府今在台南市南區忠烈祠、新化忠烈祠及永康區忠靈祠等，舉辦「台南市各界113年公祭革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮」。圖／南市府提供

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎潛艦，去年12月21日執行偵巡任務期間，造成6人落海，3人被救起，但仍有3人迄今尚未尋獲，其中，士官長林俊榮為台南人，投身軍旅28年，不幸殉職，台南市政府今也在93軍人節緬懷先烈暨陣亡將士，並舉行林俊榮入祀儀式。

據悉，林俊榮為1976年8月6日生於台南市，獻身軍旅28年在同袍眼中，他不僅是海虎軍艦最強的戰士，更是最照顧官兵的「俊榮哥」；日前賴清德總統也親頒褒揚令，表彰殉職海虎軍艦士官長恪盡職守、救援同胞的英勇精神。

林俊榮在去年12月21日執行戰備偵巡任務時，因後甲板救難浮標脫落漂流，身為班長的他勇於任事，志願出艙實施處置，期間見其他官兵遭非預期湧浪拍擊掛於舷側，林俊榮不懼危難，協助援救落難官兵，孰料不敵湧浪持續拍擊落海，迄今仍無下落。

今天為9月3日軍人節，台南市政府除在南區忠烈祠、新化忠烈祠及永康區忠靈祠等，舉辦「公祭革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮」，同時舉行殉職故軍士官長林俊榮入祀儀式，由副市長葉澤山代表上香、獻花等，表彰其成仁取義精神，儀式場面隆重肅穆。

葉澤山也說，故士官長林俊榮發現同袍落海，仍無畏危難盡力救援，林俊榮對家人、對同袍、對國家的熱愛與無私奉獻精神，將永存在每個人心中；犧牲奉獻的烈士更是台灣的英雄，他們的精神將永遠激勵、提醒我們牢記歷史責任。

民政局長姜淋煌表示，目前供奉在南區忠烈祠的烈士牌位，除原入祀烈士303名外，加上本次殉職故士官長林俊榮，共計304名；另供奉於新化忠烈祠之牌位共計295名。

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎潛艦已故士官長林俊榮為台南人，投身軍旅28年，去年服役時不幸落海殉職，台南市政府今在93軍人節除緬懷先烈暨陣亡將士，也舉行林俊榮入祀儀式。圖／南市府提供
海軍艦隊指揮部256戰隊海虎潛艦已故士官長林俊榮為台南人，投身軍旅28年，去年服役時不幸落海殉職，台南市政府今在93軍人節除緬懷先烈暨陣亡將士，也舉行林俊榮入祀儀式。圖／南市府提供

台南 士官長 忠烈祠

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