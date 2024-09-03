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海虎軍艦士官長林俊榮殉職 入祀台南市南區忠烈祠

中央社／ 台南3日電

今天是軍人節，台南市南區忠烈祠、新化忠烈祠及永康區忠靈祠公祭革命先烈暨陣亡將士，去年12月殉職的海軍士官長林俊榮入祀南區忠烈祠。

台南市各界113年公祭革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮，今天分別在南區忠烈祠、新化忠烈祠及永康區忠靈祠舉辦，南區忠烈祠及永康區忠靈祠由副市長葉澤山主祭，新化區忠烈祠由副市長趙卿惠主祭，公祭眾烈士英雄，場面隆重肅穆。

台南市政府發布新聞稿指出，屬於海軍二五六戰隊海虎軍艦的士官長林俊榮，民國112年12月21日執行112年第4季戰備偵巡任務，因後甲板救難浮標脫落漂流，林俊榮志願出艙處置，發現其他官兵遭非預期湧浪拍擊掛於舷側，協助援救時落海，迄今搜尋未果。

林俊榮民國65年8月6日出生於台南市，獻身軍旅28年，在同袍眼中，不僅是海虎軍艦最強戰士，更是最照顧官兵的「俊榮哥」。總統賴清德日前頒發褒揚令表彰，林俊榮也入祀南區忠烈祠。

市府民政局表示，目前供奉於南區忠烈祠烈士牌位，除原入祀烈士303人外，加上林俊榮共304人；另供奉於新化忠烈祠牌位共295人。

台南 忠烈祠 烈士

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