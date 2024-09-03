愛不間斷！台南這大廠23年來已默默助學逾4千名家扶兒
全球前二大燙金箔大廠岱稜科技23年來默默協助弱勢家扶兒，迄今已捐出助學金逾713萬元，超過4000人受惠，也盼這樣善念，能在企業延續下去。
落腳台南麻豆並在對岸設廠的岱稜科技，事業版圖持續擴大，今年初也在波蘭設廠，適逢廠慶，今上午員工捐出65萬元獎助金給北台南家扶中心，北台南家扶中心主任李桂平從岱稜科技董事長蔡國龍手中手下善款，期盼能讓更多弱勢學子都能安心上學。
「教育最重要！」出身貧困的蔡國龍說，教育是翻轉貧窮最佳利器，23年前因家扶學子應邀至岱稜員工月會中分享努力向學心路歷程，深深地感動聆聽同仁，開啟岱稜科技結合廠慶行公益的路。
不願曝光名字的吳姓員工也說，20年來從基層員工到如今成為主管，不變的是對家扶支持，雖然捐助金額不多，但誠意百分百，更重要的是，希望落實身教，影響孩子關懷弱勢者。
李桂平說，岱稜科技自2002年起響應北台南家扶推動抗貧助學列車，持續23年累計捐出助學金超過713萬元，幫助鄰近地區共計4020位弱勢家庭孩子能快樂上學去。
中華醫事科技大學餐旅管理學系大三的陳宏文也是家扶兒，身處逆境力爭上游，近日才在2024新加坡國際美食挑戰賽連摘3金，今也到場感謝，他表示，未來希望能繼續讀研究所及考取乙級證照，蔡國龍鼓勵他趁年輕勇敢追夢，希望能成為「第二個吳寶春」，若有好表現，不用擔心學費，原全力協助當後盾。
北台南家扶目前扶助家庭近850戶、1405位兒童，多數來自單親或隔代教養家庭，貧困常無形中阻礙孩子無窮未來，也盼各界能持續關懷、協助。
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