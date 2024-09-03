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植物種子變臉譜手飾項鍊工藝品讓人驚豔 林試所工藝植物種子特展
林業試驗所嘉義研究中心目前在嘉義樹木園日式建築區，舉辦「台灣常見工藝植物種子」特展，展示約50種常見工藝植物果實或種子，經志工靈巧手藝及創意，植物種子千變萬化，變成臉譜、手飾項鍊等工藝品，創造價值，增加生活情趣。
林試所嘉義研究中心主任蔡佳彬說，植物果實與種子有許多功能，包含：主要功能為傳播繁殖使用，其次供人類食用、觀賞使用、醫藥使用、作為染劑使用、供作化妝品使用、有機肥料使用、生質能源添加品使用、紡織棉類使用、供作遊憩使用、清潔用品使用、除蟲藥劑使用、防水漆使用、學術研究使用、樂器使用或作為工藝品使用等。植物果實與種子功能特性多元，其中可作為工藝用品的植物稱為工藝植物，有的利用果實作為加工產品，有些則以種子作為加工產品。
嘉義研究中心副研究員蔡景株表示，嘉義樹木園是國內樹木學術研究及樹木保育、林業教育重要園區，每年吸引逾百萬人次到訪，園區內日式建築，是1944年興建官舍，前年配合國家植物園方舟計畫工作修復完成，不定期辦理各項展覽與研習課程，並對外進行開放展示。
這次「台灣常見工藝植物種子」特展，展示約50種台灣常見工藝植物果實或種子，如：銀葉樹、楓香、青剛櫟、捲斗櫟、小西氏石櫟、火焰木、藍花楹、單子紅豆、孔雀豆、瓊崖海棠、鴨腱藤、黃花夾竹桃、血藤、巴西橡膠樹、狐尾椰子、老虎心與無患子等，未來將不定期推出相關植物展覽，藉以將林業試驗所相關植物研究與推廣，由展覽方式讓民眾了解，提升林業新價值。展期7月13日至11月24日止，上班日每日上午9點至12時，下午1點至4點，歡迎民眾參觀。展覽活動由嘉義研究中心與嘉市府共同舉辦。
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