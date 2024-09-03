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嘉市迎中秋 光影桃花源14日開幕

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市每年中秋節盛事「光織影舞」光影藝術展14日起北香湖公園登場，打造8大展區。圖／嘉義市政府提供
嘉義市每年中秋節盛事「光織影舞」光影藝術展14日起北香湖公園登場，打造8大展區。圖／嘉義市政府提供

嘉義市中秋節盛事「光織影舞」光影藝術展邁入第5屆，今年仍在北香湖公園舉行，將打造8大光影藝術展區，14日點亮開幕，更首度在湖面上打造大型舞台。市長黃敏惠昨宣傳說，帶領大家進入夢幻又詩意的光影桃花源，也是嘉市今年建城滿320周年的獻禮。

黃敏惠說，今年再度邀華裔設計師Daniel Wong黃偉豪與工作團隊，以嘉義古名「桃城」為策展核心，融入陶淵明「桃花源記」意境，打造8大光影藝術展區；黃偉豪表示，以光影點綴，期待遊客走入感受宛如走進桃花源般的夢幻體驗。

昨於市府門口進行光織影舞啟動儀式，即將成真火舞團搶先帶來開幕當天將於湖面上展現的火舞表演。觀光新聞處長張婉芬說，今年設8處光影藝術展區，包括桃花林、逐光月影、迴嘉、夢月流光、烏托邦、彎月聚星、壺光對影、波光粼粼，展期14日到29日，每晚6時至10時，17日中秋節當天「優人神鼓」登上湖面舞台。

張婉芬也說，活動期間天天下午4時起有「花影市集」，假日晚上8時在彎月聚星舞台，規畫大同國小黑光劇、特技、馬戲、LED科技秀等光影精采表演。

由於光織影舞歷年都湧入人潮，觀新處表示，希望遊客多利用大眾運輸工具，停車場部分，文化路側公有收費停車場有44個停車位、另從博愛路陸橋迴轉道繞進去公園，靠近北排處有大型免費停車場182個車格，機車部分會和警方協調活動期間開放公園周邊人行道停放。

中秋節 光影 桃花

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