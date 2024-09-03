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防事故 台南9大運輸業路口停讓

聯合報／ 記者萬于甄潘奕言／連線報導

路口安全待改善，台南市政府統計行人交通事故約5成發生在路口，昨與嘉義區監理所合作邀9大運輸業者共同宣示「事故防治、路口停讓」，今年也爭取中央補助改善道路環境；另，屏東縣警察局上周專案取締闖紅燈，大執法3天就抓1752件違規，件數前3多為屏東市、東港、潮州，警方表示，會針對惡性違規嚴格執法。

南市警局統計，1到7月行人死傷事故689件、714人，相較去年同期減少11件減少10人；1至8月車輛不停讓行人，共取締2157件。

南市計程車客運業、客貨車租賃業、遊覽車客運業、公路汽車客運業、市區汽車客運業、貨運3業，及南市汽車駕駛員職業工會等公會與工會代表等，昨天號召所屬從業駕駛員響應，遇到無號誌路口要先停讓。南市交通局指出，去年建置首座公車路口停讓行人優先實境訓練場，持續深化路口停讓觀念。

交通局長王銘德也說，今年爭取中央補助人本交通改善計畫、永續提升行人安全計畫，增設行人專用時相50處、行人號誌綠燈早開150處、標線型人行道20處、行人庇護島16處、行穿線退縮16處、綠底行穿線5處、偏心式左轉專用車道61處等。

另，屏縣警局統計1至8月屏東闖紅燈交通事故465件，導致4人死亡、460人受傷，與去年同期相比，事故件數減少74件，死亡人數減少1人、受傷人數減少75人。

警方指出，希望透過嚴格取締增強駕駛人遵守交通規則意識，8月28日至30日取締闖紅燈專案，3天就取締1752件違規，相較去年同期取締件數增加1473件；取締件數前5名為屏市735件、東港230件、潮州146件、內埔112件、佳冬81件，此次總計罰款超過300萬元。

交通事故 屏東縣 行人

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屏東警方闖紅燈大執法 3天取締1752件、罰款超過300萬元

屏東專案取締闖紅燈 3天違規1752件

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