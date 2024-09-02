難得一見畫面在台江 現場直擊文蛤收成上岸
台江國家公園與漁民及在地台江帶路人合作，舉辦「秋收豐漁—台江秋曉豐收祭」社區生態遊程，今年9至11月分辦3場次，第一場9月11日清晨4點半舉行，現場直擊文蛤收成上岸的畫面，機會難得，報名要快。
台江國家公園管理處表示，台江地區豐富的生態環境得力於富饒的養殖漁業發展，七股與安南養殖許多品質優良的水產，如虱目魚、文蛤、烏魚、石斑魚、牡蠣等，漁民運用生態友善的方式養殖，冬季也提供黑面琵鷺與冬候鳥覓食的場域，體現生態與產業共存的「里海」精神。
秋季是養殖魚塭收成的季節，收成工作大多在半夜或清晨進行，因此對一般人而言，水產食材上岸的過程就像蒙了一層神秘的面紗，台江里海特別規畫「秋收豐漁-台江秋曉豐收祭」，邀請友善養殖漁民在收成時，開放給大家參觀生產流程，再搭配台江帶路人的解說，讓民眾一窺海鮮食材新鮮上岸的感動。收成後享用漁工飲料與在地特色早餐，再至清晨的漁村漫步，認識傳統漁具、感受漁村氛圍，體驗一場難得的漁村早晨盛宴。
台江國家公園管理處也攜手社區研發特色遊程，傳達生態保育與里海地景的內涵，推出台江里海四季遊程，春季「里海尋騎-台江西境練習曲」，夏季「蟹逅蟬鳴-台江夏夜嘉年華」、秋季「秋收豐漁-台江秋曉豐收季」、冬季「魚見嬌客-台江冬日饗食宴」等遊程。希望透過與在地緊密合作的過程，陪伴地方發展跨領域的合作模式，與台江鄰近社區、業者、漁民、居民共同扮演環境教育的重要角色。後續相關里海遊程資訊將發布在「台江里海」FB粉絲專頁上，請上粉絲專頁查詢。
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