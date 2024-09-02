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台南水交社園區推新商品 眷村味空軍拌麵開賣

中央社／ 台南2日電

台南市水交社文化園區去年配合雷虎70週年推出多項紀念商品，一度熱賣缺貨，今年於軍人節前夕再推出「水交社空軍拌麵」，盼為民眾帶來眷村記憶經典滋味，在園區限定開賣。

台南市政府文化局今天新聞稿指出，水交社文化園區前身為空軍眷村，附近區域原為日治時期駐防台南機場的台南海軍航空隊軍眷宿舍，戰後則屬於「空軍第一戰術戰鬥機聯隊」基地，孕育逾50名優秀國軍將領。

台南市文化局指出，1953年空軍成立雷虎特技小組，飛官及眷屬居住於此，水交社因而有「雷虎的故鄉」美譽。

文化局指出，去年配合雷虎70週年推出多項周邊紀念商品，曾造成軍事迷瘋搶一度缺貨，今年則在九三軍人節前推出「水交社空軍拌麵」，首波主打蒜香麻醬口味，麵體改良自傳統手工關廟麵，堅持全程日曬吸收陽光，打造溫暖如家的好味道。

文化局指出，蒜香麻醬選用台灣芝麻，多道工法精粹提煉製成，香氣濃郁，濃烈芝麻香氣中和蒜頭的辛辣感，加上風味香醇的純釀造醬油，結合成完美拌麵醬，淋上Q彈有嚼勁麵條，在舌尖上交織出暖暖家鄉味。

文化局指出，「空軍拌麵」包裝視覺運用戰後來台藝術家劉煜的畫作「陋巷」，劉煜1919年出生於中國東北，師事林風眠、呂霞光等名師，具有豐富藝術背景，對戰後台灣美術史具有重要貢獻。

台南市文化局指出，水交社文化園區配合「台南九月敬軍月-我敬軍，我優惠」活動，憑軍人證可享眷村雜貨鋪及敝墟書店全店9折優惠，園區內同時展陳兩架雷虎塗裝F-86及迷彩塗裝F-5E戰鬥機，並提供飛行服租借服務，讓民眾體驗一日飛行員與戰鬥機合影留念。

台南機場 文化局 空軍

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