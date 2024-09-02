閒置13年露曙光 阿里山林鐵北門車站飯店ROT案公開招商

嘉義縣阿里山鐵路已於今年７月全線通車，2006年由宏都阿里山國際開發公司，辦理林鐵三合一BOT案，斥資8億元興建北門車站麗星大飯店，經漫長官司和解，閒置13年，在阿里山林鐵及文資處接手後，明天開始公告徵求民間辦理ROT促參案招商，日前說明會吸引逾20家公司企業參與。阿里山林鐵及文資處表示，歡迎企業於10月17日前投件申請。

林鐵文資處表示，北門車站為旅館及車站複合之多目標利用建物，原名麗星大飯店的北門車站飯店主體為地下1層、地上7層之鋼筋混凝土構造建築物，客房135間，營運範圍之樓地板面積約20335平方公尺，採修建-營運-移轉（ROT）促參方式委外營運，等標期45天，受理依公司法成立的公司或於我國設有分公司的外國公司之單一法人申請，也可以由3間以下廠商合作聯盟。許可年期20年，營運績效良好得優先定約15年；最低投資金額1.38億，每年繳納固定權利金750萬元，變動權利金則依各年度營業收入級距之9%、10%、11.5%、13.5%費率計收；主體事業包括住宿、餐飲、商品販售及規劃與林業、林鐵、文化、生態相關等展示營運服務。

林鐵文資處表示，北門車站飯店具備地利之便，除可就近服務林鐵全線通車後具有旅宿需求的旅客外，飯店周邊人文氣息濃厚、景點串聯完整，如檜來嘉驛主題列車、北門驛、檜意森活村、嘉義車庫園區、阿里山林業村、國定古蹟-嘉義舊監獄、嘉義市立美術館等，前往文化路商圈僅5分鐘路程，未來還有林鐵服務中心、嘉義市總圖書館等利多加乘，有助於飯店經營業者推出靈活多元兼具在地特色的旅宿方案。歡迎對營運飯店、推廣林鐵文化有熱忱、創意的廠商踴躍投件申請「嘉義市阿里山林業鐵路北門車站飯店修建營運移轉案」，更多資訊公開於財政部「促進民間參與公共建設資訊網」或至林鐵文資處官方網站查詢。