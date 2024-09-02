讓AI成為公務員好幫手 南市教局提升政策行銷力有撇步

智慧科技力也能成為公務員工作上的小幫手！台南市教育局因應生成式AI時代來臨，連續舉辦多場新聞稿結合生成式AI研習的活動，希望讓主管、督學及員工都學會AI科技工具，有效提升工作效率。參與研習的人員分享收穫良多，更能抓住論述技巧，提升政策行銷力。

市長黃偉哲表示，為有效提升市府員工對公共事務的回應力及民眾對市府施政的正向感受力，教育局帶頭辦理生成式AI技術運用的相關研習別具意義，期待主管及承辦人員能善用生成式AI技術，除對撰寫新聞稿更加上手外，同時建立AI時代所具備的資訊素養。

局長鄭新輝表示，3場研習皆邀請資深的在地記者及教育局資訊中心主高誌建建擔任講師，針對主管、督學及承辦員工開設適合的課程，課程包含生成式AI概念、媒體識讀、資安與智慧財產權以及新聞稿寫作技巧等。參加人員踴躍發表觀點，積極與講師互動，反應熱烈，為活動注入新的思維與創意。

教育局表示，已在7月20日、8月31日辦理2場研習，9月28日將舉辦最後一場次的研習，對象除擴及至承辦人員、調用教師外，也提供部分名額給其他機關人員參訓，期待共同強化南市在公共政策的行銷與論述能力。