勞動部雲嘉南區銀髮中心啟用 年助1.2萬壯世代就業

因應台灣社會將面臨超高齡化趨勢，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在台南東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」，協助壯世代民眾及企業廠商就業與用人需求，今由勞動部部長何佩珊主持開幕啟用儀式，預計今年可協助轄區1.2萬壯世代勞工提升就業力，再創職場新價值。

何佩珊表示，台灣明年65歲以上人口將達20%，正式邁入超高齡社會，希望藉由就業促進資源的運用，將銀髮中心打造為高齡人才的就業準備前哨站，也相信他們會是企業人力缺口的好幫手，歡迎民眾善用銀髮中心資源，為就業找出路。

她提到， 壯世代不僅有寶貴實務經驗，也有責任感、具抗壓性等特質，呼籲企業多給壯世代就業機會，營造友善樂齡職場，政府也提供許多補助方案，像是職務再設計計畫、壯世代就業促進獎勵實施要點等，透過勞雇雙獎勵措施，促進中高齡者就業，解決廠商人力不足問題。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署說明，雲嘉南區銀髮人才資源中心可提供55歲以上民眾與企業，包括職涯諮詢、就業媒合、銀髮人力再運用及推動友善職場等服務方案，同時搭配科技互動設備，協助壯世代民眾探索個人優勢，做好就業準備。