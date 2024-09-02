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勞動部雲嘉南區銀髮中心啟用 年助1.2萬壯世代就業

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在台南東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」，現場規畫輔具展示區，讓壯世代民眾體驗。記者萬于甄／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在台南東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」，現場規畫輔具展示區，讓壯世代民眾體驗。記者萬于甄／攝影

因應台灣社會將面臨超高齡化趨勢，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在台南東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」，協助壯世代民眾及企業廠商就業與用人需求，今由勞動部部長何佩珊主持開幕啟用儀式，預計今年可協助轄區1.2萬壯世代勞工提升就業力，再創職場新價值。

何佩珊表示，台灣明年65歲以上人口將達20%，正式邁入超高齡社會，希望藉由就業促進資源的運用，將銀髮中心打造為高齡人才的就業準備前哨站，也相信他們會是企業人力缺口的好幫手，歡迎民眾善用銀髮中心資源，為就業找出路。

她提到， 壯世代不僅有寶貴實務經驗，也有責任感、具抗壓性等特質，呼籲企業多給壯世代就業機會，營造友善樂齡職場，政府也提供許多補助方案，像是職務再設計計畫、壯世代就業促進獎勵實施要點等，透過勞雇雙獎勵措施，促進中高齡者就業，解決廠商人力不足問題。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署說明，雲嘉南區銀髮人才資源中心可提供55歲以上民眾與企業，包括職涯諮詢、就業媒合、銀髮人力再運用及推動友善職場等服務方案，同時搭配科技互動設備，協助壯世代民眾探索個人優勢，做好就業準備。

雲嘉南分署也說，今年預計開發銀髮友善職缺及建立銀髮人才資料庫各2000筆，協助轄區1.2萬壯世代勞工就業，提升中高齡及高齡者的勞動參與率，協助轄區1.2萬壯世代勞工就業力；雲嘉南區銀髮中心服務時間為每周一至周五，歡迎民眾及企業廠商多加運用。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在台南東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」，協助壯世代民眾及企業廠商就業與用人需求，今由勞動部部長何佩珊（中）、立委林俊憲（左二）、王育敏（右二）及台南市副市長葉澤山（左一）等人主持開幕啟用儀式。記者萬于甄／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在台南東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」，協助壯世代民眾及企業廠商就業與用人需求，今由勞動部部長何佩珊（中）、立委林俊憲（左二）、王育敏（右二）及台南市副市長葉澤山（左一）等人主持開幕啟用儀式。記者萬于甄／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在台南東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」，協助壯世代民眾及企業廠商就業與用人需求，今由勞動部部長何佩珊主持開幕啟用儀式，預計今年可協助轄區1.2萬壯世代勞工提升就業力。記者萬于甄／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在台南東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」，協助壯世代民眾及企業廠商就業與用人需求，今由勞動部部長何佩珊主持開幕啟用儀式，預計今年可協助轄區1.2萬壯世代勞工提升就業力。記者萬于甄／攝影

人力 勞動部 職場

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