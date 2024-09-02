火舞、神鼓躍香湖 嘉市中秋盛事「光織影舞」內容曝光

嘉義市每年中秋節盛世光織影舞邁入第5屆，今年仍在北香湖公園並打造「逐光月影」、「迴嘉」、「夢月流光」等8大光影藝術展區，另首次在湖面上打造舞台，市長黃敏惠今宣傳，14日點亮開幕，17日中秋節「優人神鼓」震憾登場，且每逢假日晚上有大同國小黑光劇、特技、馬戲及LED等光影精采表演，活動天天也都有主題「花影市集」。

今日記者會由「即將成真火舞團」搶鮮帶來開幕當天將於湖面上展現的火舞演出。

市長黃敏惠表示，嘉義市光織影舞自2020年首次舉辦以來，今年來到了第5屆，並成為全國民眾來嘉必訪行程，更是中秋節假期，深受全齡嘉愛的光影藝術展演；從第1年開始打造地表最大月亮、最大蛋黃酥，到去年的全台首創湖面走秀及芭比粉月亮，持續創造觀光旅遊亮點，擦亮嘉義市城市IP及觀光旅遊品牌。今年首次在湖面搭設10x8公尺大型舞台，邀請「即將成真火舞團」及「優人神鼓」躍上湖上舞台表演。

黃敏惠表示，今年再度邀請華裔設計師Daniel Wong（黃偉豪）與工作團隊，今年以嘉義古名「桃城」為策展核心，融入陶淵明的《桃花源記》意境，打造8大光影藝術展區，帶領大家進入夢幻又詩意的光影桃花源感受幸福和諧氣氛，也是建城滿320周年嘉義市的獻禮。

觀光新聞處長張婉芬說，今年設有「桃花林」、「逐光月影」、「迴嘉」、「夢月流光」、「烏托邦」、「彎月聚星」、「壺光對影」及「波光粼粼」等8處光影藝術展區，9月14日開幕7點有「即將成真火舞團」，9月17日有中秋節「優人神鼓」精采表演，另外活動期間各假日晚上8點在「彎月聚星」舞台規劃大同國小黑光劇、特技、馬戲及LED等光影精采表演，活動天天也都有主題「花影市集」，光織影舞不但好看、好玩、好逛，也好吃、好買。

策展人Daniel Wong表示，他認為北香湖公園是充滿歷史與文化的場域，以光影點綴，讓更多人認識它的美，期待每位走進8大展區的遊客都能有夢幻、溫馨，宛如走進桃花源般的夢幻體驗。