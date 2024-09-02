火舞、神鼓躍香湖 嘉市中秋盛事「光織影舞」內容曝光
嘉義市每年中秋節盛世光織影舞邁入第5屆，今年仍在北香湖公園並打造「逐光月影」、「迴嘉」、「夢月流光」等8大光影藝術展區，另首次在湖面上打造舞台，市長黃敏惠今宣傳，14日點亮開幕，17日中秋節「優人神鼓」震憾登場，且每逢假日晚上有大同國小黑光劇、特技、馬戲及LED等光影精采表演，活動天天也都有主題「花影市集」。
今日記者會由「即將成真火舞團」搶鮮帶來開幕當天將於湖面上展現的火舞演出。
市長黃敏惠表示，嘉義市光織影舞自2020年首次舉辦以來，今年來到了第5屆，並成為全國民眾來嘉必訪行程，更是中秋節假期，深受全齡嘉愛的光影藝術展演；從第1年開始打造地表最大月亮、最大蛋黃酥，到去年的全台首創湖面走秀及芭比粉月亮，持續創造觀光旅遊亮點，擦亮嘉義市城市IP及觀光旅遊品牌。今年首次在湖面搭設10x8公尺大型舞台，邀請「即將成真火舞團」及「優人神鼓」躍上湖上舞台表演。
黃敏惠表示，今年再度邀請華裔設計師Daniel Wong（黃偉豪）與工作團隊，今年以嘉義古名「桃城」為策展核心，融入陶淵明的《桃花源記》意境，打造8大光影藝術展區，帶領大家進入夢幻又詩意的光影桃花源感受幸福和諧氣氛，也是建城滿320周年嘉義市的獻禮。
觀光新聞處長張婉芬說，今年設有「桃花林」、「逐光月影」、「迴嘉」、「夢月流光」、「烏托邦」、「彎月聚星」、「壺光對影」及「波光粼粼」等8處光影藝術展區，9月14日開幕7點有「即將成真火舞團」，9月17日有中秋節「優人神鼓」精采表演，另外活動期間各假日晚上8點在「彎月聚星」舞台規劃大同國小黑光劇、特技、馬戲及LED等光影精采表演，活動天天也都有主題「花影市集」，光織影舞不但好看、好玩、好逛，也好吃、好買。
策展人Daniel Wong表示，他認為北香湖公園是充滿歷史與文化的場域，以光影點綴，讓更多人認識它的美，期待每位走進8大展區的遊客都能有夢幻、溫馨，宛如走進桃花源般的夢幻體驗。
觀光新聞處表示，活動會場將設置3個出入口，採單一動線管制，請遊客依順時針方向遊園，最新活動資訊可至官方網站、「嘉市好旅行」臉書及IG粉絲專頁查詢。另外可使用嘉義市便利快捷的大眾運輸交通工具-台灣好行光林我嘉線及公共自行車（Youbike2.0）前往北香湖公園。即日起至今年12月31日止，使用電子票證，免費搭乘市區公車，詳細時刻表可至嘉義市政府交通處網站查詢。公共自行車Youbike2.0部分，持已註冊悠遊卡、一卡通或於YouBike 2.0 APP內綁定信用卡使用掃碼功能借車，即可享騎乘前30分鐘折10元優惠（2.0車輛免費、2.0E車輛須自付10元），超過30分鐘則依原定費率收取。高鐵嘉義站下車者，搭乘BRT至嘉義市轉運中心再轉乘台灣好行光林我嘉線至北香湖公園站下車或轉乘計程車。
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