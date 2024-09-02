嘉義市議會響應號召捐血加碼贈禮 目標2500袋

根據統計，台灣每年需要超過100萬袋的血液，許多病患因為意外事故、重大疾病或手術需要輸血才能維持生命，而這些血液其中有許多都來自於熱心挽袖捐血的民眾。嘉義市議會議長陳姿妏表示，捐血可說是以血液灌溉生命的一種善舉，市議會同仁除響應捐血外也號召民眾共襄盛舉，目標2500袋熱血。

市議會即日起至9月8日周日，共7天的時間，在嘉義市博愛路的嘉義捐血站，及垂楊路的垂楊捐血室，2個捐血場所同步舉辦捐血周活動。希望透過活動的號召，促使社會團體及民眾共襄盛舉，發揮愛心及互助精神捐出熱血，適時補足醫療用血需求，為危急時刻做好準備，同時也為社會注入更多正向循環的能量。

議長陳姿妏表示，血液是生命的泉源，是維持生命運作不可或缺的要素，然而，對於許多需要輸血的病患來說，血液卻是稀缺的資源。因此，捐血不僅僅是幫助他人，更是一種救人一命的善行。捐血可以幫助建立一個更健康的社會，不僅可以幫助病患，更可以促進血液的儲備，確保在緊急情況下有充足的血液供應，在重大災害發生時，往往需要大量的血液來救治傷患，而這時候就需要平常的捐血行動來提供。

她表示，捐血也可以感受到幫助他人的喜悅和成就感，捐出自己的血液，幫助需要的人，會感受到一種無比的滿足和成就感，這不僅是一種善行，更是一種對生命的尊重和愛護。

捐血周活動目標2500袋；為響應民眾踴躍捐血及推廣活動，市議會提供捐血250cc（1袋）贈送200元全聯禮券及衛生紙1串，捐血500cc（2袋）贈送400元全聯禮券及衛生紙1串、洗碗精1瓶。