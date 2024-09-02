北門高中棒球隊獲奧援 中信金融學院每年贊助10萬元

台南北門高中棒球隊獲中信金融管理學院奧援，今年起每年將贊助10萬元用於球隊添購器材、訓練等經費，以行動支持在地學校體育發展。

中信金融管理學院、台颺國際公司今天拜會北門高中，由總務長王榕藝代表捐贈每年10萬元予北門高中棒球隊，北中校長吳俊憲代表校方接受，期望能讓台南在地學子在運動領域發光發熱，完成屬於自己運動夢想。

王榕藝表示，沒有人能當一輩子運動員，中信金融管理學院協助將孩子培養成運動員，也為他們規畫退役以後人生道路，如此才是長遠教育之道。

吳俊憲感謝各方對學校棒球隊的支持，他也勉勵學子們，除了努力追逐夢想，也要專注於學習，成就更好自己。

北門高中棒球隊近來逐漸嶄露頭角，今年全國社區學齡棒球大賽第十六名、南區高中棒球聯賽八強。訓育組長蔡孟庭坦言，雖然目前不是最強的球隊，卻穩穩地走在變強的道路上。

隊長莊博洋表示，大部分球員上高中前沒打過棒球，因此基礎動作調整也花了一段時間指導、在球場上理解反應偏慢，但經歷過黑豹旗、軟式聯賽預賽挫折後，大家都更積極地針對自己缺點去練習。 南市北門高中棒球隊獲中信金融管理學院奧援，將每年贊助10萬元訓練經費。

圖／北門高中提供