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輪胎變成奇禽飛鳥！鍾顯華獨鍾輪藝創作 千件作品改造社區

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾興中社區理事長鍾顯華，無師自通練得一手輪胎創作好手藝，任何景物，經他巧手和巧思，廢輪胎也能轉化成維妙維肖的作品，以創作點綴社區，打造美麗的輪藝社區。記者蔡維斌／攝影
虎尾興中社區理事長鍾顯華，無師自通練得一手輪胎創作好手藝，任何景物，經他巧手和巧思，廢輪胎也能轉化成維妙維肖的作品，以創作點綴社區，打造美麗的輪藝社區。記者蔡維斌／攝影

水電工出身的雲林縣虎尾興中社區發展協會理事長鍾顯華，退休後無師自通，靠著一雙巧手與巧思，利用廢輪胎製作各種藝術品，甚至連羽毛精細的貓頭鷹、鸚鵡照樣做得栩栩如生，10年來作品達上千件，成為社區最佳裝置藝術，成為雲林輪胎藝術達人，他不僅開課免費傳授手藝，期待將來和學生攜手在社區入口處打造超大型的意象裝置，打響輪藝社區美名。

鄰近高鐵雲林站的虎尾興中社區，開車路過民眾常常看見許多五彩繽紛的輪胎花盆，走進社區成排的貓頭鷹迎賓，顏色鮮麗動人，活動中心四周更佈滿紅鶴、丹頂鶴等戶類，一輛超炫的重型機車，讓社區更顯帥氣，每件作品栩栩如生，很難想像全都出自社區理事長鍾顯華一人以廢棄輪胎親手製成。

70歲的鍾顯華，是當地有名的水電師，平時熱心公益，一通電話服務就到，被推選當上社區理事長，長年從事家電管線修護的他，想到有雙巧手，他笑說，輪胎藝術創作靈感，是小時候愛看布袋戲所啟蒙，小時候廟口看戲，大家都看劇情，他卻獨鍾各種舞台道具，包括金光戲的彩盤、五彩飛鏢飛劍，覺得好的道具讓劇更靈活，偶物更靈動。

因此，在家有空就用廢電線或橡膠皮，靠自己想像力製作各種偶戲道具，無師自通，練久了作品就愈做愈多愈大。他說，接任社區理事長，一直想為社區環境打造出自己的特色，一般社區不是奇石就是花花草草，但他想做些不同的，左思右想，突然靈光一現，想到小時候愛亂做「玩物」。

他開始從一些卡通圖卡發想，又看到媒體經常報導廢輪胎破壞環境又是是登革熱蚊媒，於是決定廢物利用再創生，即向社區汽機車店索取，「要多少自己拿」他不花分文即獲得材料，並也幫機車行解決環保問題，從此開啟他創作之路，一做就是10年，從平面到3D立體，如今大小作品已達上千件，佈滿社區，琳瑯滿目，原本雜亂的角落空間變美了，使整個社區改頭換面，變得五彩鮮麗，繽紛動人。

4年前鍾顯華曾因心血管疾病住院躺了數月，幸運救回一命，家人勸他別再創作好好休息，「沒法度！已上癮了！」不做很難，他不但持續創作，這場大病也啟發他萌生傳承之意，於是把自己數十年的獨門功夫，開班免費傳授，期待未來和大家攜手改造社區，打響輪藝社區美名。

虎尾興中社區理事長鍾顯華，無師自通練得一手輪胎創作好手藝，任何景物，經他巧手和巧思，廢輪胎也能轉化成維妙維肖的作品，以創作點綴社區，打造美麗的輪藝社區。記者蔡維斌／攝影
虎尾興中社區理事長鍾顯華，無師自通練得一手輪胎創作好手藝，任何景物，經他巧手和巧思，廢輪胎也能轉化成維妙維肖的作品，以創作點綴社區，打造美麗的輪藝社區。記者蔡維斌／攝影
為實現特色輪藝社區夢想，鍾顯華開課傳藝，期和社區街坊共同打造心中美麗的家園。記者蔡維斌／攝影
為實現特色輪藝社區夢想，鍾顯華開課傳藝，期和社區街坊共同打造心中美麗的家園。記者蔡維斌／攝影
虎尾興中社區理事長鍾顯華，無師自通練得一手輪胎創作好手藝，任何景物，經他巧手和巧思，廢輪胎也能轉化成維妙維肖的作品，以創作點綴社區，打造美麗的輪藝社區。記者蔡維斌／攝影
虎尾興中社區理事長鍾顯華，無師自通練得一手輪胎創作好手藝，任何景物，經他巧手和巧思，廢輪胎也能轉化成維妙維肖的作品，以創作點綴社區，打造美麗的輪藝社區。記者蔡維斌／攝影

廢輪胎 水電 雲林

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