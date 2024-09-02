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5大高球場搭配知名景點 台南推高爾夫運動觀光

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府觀旅局今年推出「台南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，並邀請韓國知名網紅球手徐秀娟（左）來台體驗擊球與遊程，期盼透過專業球手社群分享，共同提升台南在國際上的運動觀光城市形象。圖／觀旅局提供
南市府觀旅局今年推出「台南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，並邀請韓國知名網紅球手徐秀娟（左）來台體驗擊球與遊程，期盼透過專業球手社群分享，共同提升台南在國際上的運動觀光城市形象。圖／觀旅局提供

台南冬季氣候適中，成為日韓高爾夫球好手冬季訓練的最佳地點，南市府觀旅局今年推出「台南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，今下午舉行成果發表會，並由韓國知名網紅球手徐秀娟分享經驗心得，共同提升台南在國際上的運動觀光城市形象。

副市長葉澤山表示，台南擁有5座高球場，且各有各的特色優勢，周邊更有多元景點，搭配台南知名「大大武花大武花」夜市，相當適合發展高爾夫運動旅遊活動，此次要請高球好手徐秀娟蒞臨體驗，一定能吸引更多海內人士來台南體驗高球運動旅遊。

觀旅局長林國華表示，台南冬季晴暖，且擁有具國際賽事規格的高球球場，價格也相較其他國家實惠，因此，高爾夫運動觀光遊程計畫鎖定國內團客、散客與國際團客等3大客群，媒合日本、香港、澳門、新加坡、馬來西亞及韓國等6國9旅行社共同行銷。

其中，國旅與五福旅遊高爾夫球部合作，結合5大球場與周邊景點規畫精彩遊程，且提供客製化服務；國際入境旅客則以韓國為目標市場，提供5天4夜3或4球場遊程，並在網路平台上架，讓國際遊客可自行訂購來台南擊球、品嘗美食與參觀景點。

林國華也說，每年11月至3月為韓國旅客來台擊球的旺季，目前已達成第4季入境擊球人次5000人的目標訂購量，後續也會開發其他國家市場，像是新加坡、香港及日本等合作推廣，吸引海外球友選擇至台南打球旅遊，讓台南運動觀光城市品牌形象打入國際市場。

徐秀娟說，過去冬天大多選擇泰國或越南等東南亞國家訓練，此次首度來台，就是到台南這座城市，行程中處處有驚喜，除了到球場擊球外，也品嘗許多台南美食，印象最深刻是在住宿飯店品嘗美味烤鴨，後續很期待能喝到珍珠奶茶；得知自己是許光漢的粉絲，市府更安排「想見你」遊程，真的非常貼心，這趟運動旅遊都具備一定程度的水準與特色。

觀旅局表示，對台南高爾夫球行程有興趣的民眾，可至台南旅遊網活動專區參考建議遊程及專案訂購方案，此外，前100名透過合作通路訂購專案的旅客，還可額外獲贈虎頭埤入園門票與電動船遊湖體驗，歡迎民眾來台南享受美食，體驗高爾夫運動。

南市府觀旅局今年推出「台南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，並邀請韓國知名網紅球手徐秀娟來台體驗擊球與遊程，期盼透過專業球手社群分享，共同提升台南在國際上的運動觀光城市形象。記者萬于甄／攝影
南市府觀旅局今年推出「台南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，並邀請韓國知名網紅球手徐秀娟來台體驗擊球與遊程，期盼透過專業球手社群分享，共同提升台南在國際上的運動觀光城市形象。記者萬于甄／攝影
台南冬季氣候適中，成為日韓高爾夫球好手冬季訓練的最佳地點，南市府觀旅局今年推出「台南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，今下午舉行成果發表會。記者萬于甄／攝影
台南冬季氣候適中，成為日韓高爾夫球好手冬季訓練的最佳地點，南市府觀旅局今年推出「台南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，今下午舉行成果發表會。記者萬于甄／攝影

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