嘉義10+1品牌端出「小食大吃」 顛覆對雞肉飯想像

繼嘉義市立博物館《來嘉呷飯-嘉義火雞肉飯特展》開幕，嘉義市業者由林聰明沙鍋魚頭領軍，召集在地飲食店家，以10+1味，透過在地食材與料理模式，共同展示嘉義「不只是雞肉飯」的創意雞肉飯吃法。

嘉義市政府建設處表示，展示會於8月30日，在林聰明沙鍋魚頭呷意館舉行，嘉義市政府文化局長盧怡君與建設處長田長沛代表黃敏惠市長出席時表示，林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧召集嘉義10+1品牌端出「小食大吃」，包含「湯城鵝行」以人氣金蔥鵝油，取代火雞肉飯的雞油為靈魂底蘊而生的金蔥鵝油火鷄肉飯；「花樂食堂」為扳回嘉義人對雞肉飯的自尊心，做出嘉義版芫荽仿土雞肉定食；全台唯一只做阿里山咖啡的「里響咖啡」，巧妙結合雞肉飯風味端出茶奶蓋咖啡。

被譽為嘉義版米其林必訪的「這裡料理工作室」首度攜手「小樹鳥巢」打造放輕鬆（飯雞鬆）小糰子；台灣唯一美式漢堡速食品牌「樂檸漢堡」突破傳統首創香煎雞肉飯漢堡；舊市場邊的泰式旅館「安娜國王酒店」以泰式手法結合在地推出香蘭打拋雞肉飯；堅持手工溫度的「大老闆手作披薩」結合正宗嘉義味，現烤火雞肉片雞肉飯披薩； 二通五代傳承的「金和泰」以職人精神特製雞肉飯風味堅果；揚名海內外的「老楊食品」則是雞肉飯與方塊酥做出巧妙結合；林聰明沙鍋魚頭的企劃餐酒館「聰明吧」，運用米其林主廚專用的OLITALIA松露、以及嘉義82號米，呈現高規版聰明松露火雞肉飯。

聚傳媒