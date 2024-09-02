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臺南400運動嘉年華開幕 超過18組精彩運動展演

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
臺南市運動嘉年華於1日在永華體育園區熱鬧登場，臺南市長黃偉哲（左）親自主持開幕並與市民同樂。 照片取自臺南市政府
臺南市運動嘉年華於1日在永華體育園區熱鬧登場，臺南市長黃偉哲（左）親自主持開幕並與市民同樂。 照片取自臺南市政府

臺南運動嘉年華於1日在永華體育園區熱鬧登場，臺南市長黃偉哲親自主持開幕並與市民同樂，鼓勵大家透過這場嘉年華發掘自己的運動興趣，未來也養成良好運動習慣。

臺南市體育局表示，今年運動嘉年華營造繽紛運動饗宴，結合各項運動展演及運動體驗，讓民眾體驗多元化的運動。接下來自9月7日起到9月29日，每週六日也將安排多元有趣的運動項目體驗，包含原住民傳統竹箭製作、陸上划船、棒球九宮格等，週週還有不同的運動展演及主題活動，歡迎市民朋友9月的週末闔家前來同樂。另外，接下來還有三場大型競賽活動，包括9月21日的AR電子躲避球虛擬運動大賽、9月22日虛擬自由車競速及9月29日的Freestyle 1 on 1 Battle街舞競賽，歡迎大家一起來參與。

體育局長陳良乾表示，這場運動嘉年華安排了18組精彩的運動展演，包括街舞、拉丁舞、拳擊、啦啦隊等，展現運動的力與美，還有合氣道、民俗技藝、太極拳、健美等精彩演出，讓觀眾大飽眼福。

聚傳媒

臺南 運動 體育

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