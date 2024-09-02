嘉市光織影舞藝術展14日登場 走入桃花源時光旅程

嘉義市長黃敏惠今天表示，為期16天的「光織影舞」光影藝術展14日將登場，開幕當晚邀請「優人神鼓」躍上湖面舞台表演，引領觀眾在湖光月色中，進入桃花源般的時光旅程。

嘉義市觀光新聞處今天舉辦啟動記者會，「即將成真火舞團」帶來火舞表演，為活動拉開序幕。

黃敏惠表示，自2020年首次舉辦以來，今年光織影舞邁入第5屆，期間汲取日本等海內外頂尖光影藝術展精華，導入藝術、美學及設計力，轉化並融入在地元素。已成為全台民眾來嘉必訪行程，更是中秋節假期深受民眾喜愛的光影藝術展演。

黃敏惠說，光織影舞年年推陳出新，以創意主題搭配多元的表演活動，持續創造觀光旅遊亮點，擦亮嘉義市城市IP及觀光旅遊品牌。今年首次在湖面搭設10x8公尺大型舞台，邀請「即將成真火舞團」及享譽國際的「優人神鼓」躍上湖面舞台表演，引領觀眾在湖光月色中，進入如桃花源般的時光旅程。

今年光織影舞策展人、華裔新銳設計師Daniel Wong（黃偉豪）說明，此次以嘉義古名「桃城」為策展核心，融入陶淵明的「桃花源記」意境，打造8大光影藝術展區，帶領大家進入夢幻又詩意的光影桃花源。

嘉市觀光新聞處長張婉芬指出，今年光織影舞運用光環境色光圍繞北香湖詮釋「桃花源記」的幻境，並設有8處光影藝術展區，另外為期16天的展期天天有主題「花影市集」，光織影舞不但好看、好玩、好逛，也好吃、好買。

旅行商業同業公會全國聯合會蕭博仁理事長表示，光織影舞年年都有令人耳目一新的驚豔突破，更是許多外地遊客中秋來嘉指名造訪。感謝市府力推觀光，讓嘉義市每年中秋期間旅宿幾乎客滿，為城市帶來亮點，也帶來熱絡商機。