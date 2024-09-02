台江人合奏自己創作歌謝神 14年拜溪墘音樂會弦音不斷

農曆7月底南市台江公親寮鄉親會重回曾文溪舊河道畔，擔著牲禮，奉請清水祖師，舉辦「拜溪墘」水文化祭典，傳承台江水文化信仰；社大台江分校與、學校、寺廟昨晚策辦「拜溪墘」音樂會，吹奏台江人創作的歌曲謝神，展現不一樣文化力。

「敬天謝地，台江拜溪墘音樂會」在公親寮清水寺舉行，社大台江分校執行長吳茂成表示，南市安南區古稱台江，1823年曾文溪改道生成台江十六寮，在日治時期曾文溪築堤之前，每到夏秋颱風大雨，時常氾濫，其中台江公親寮緊臨曾文溪舊河道，也就是今日的曾文溪排水線，為求平安，先民奉請清水祖師許願，祈求曾文溪水退去，不要衝進村落，自古以來，每年七月底皆會舉辦「拜溪墘」的水文化祭典。

14年前，社大台江分校與公親里辦公處、公親寮清水寺、以及和順國中等學校，發起台江拜溪墘音樂會，結合台南市文化局共同舉辦，希望透過在地樂團，老中青少4代合奏，在農曆七月底拜溪墘祭典之前，以音樂謝神，祈求風調雨順，也讓更多鄉親，認識台江十六寮先民敬天謝地，相放伴拓墾的奮鬥精神，傳承台江文文化信仰，倡議愛鄉護水，保育環境，共同營造文化沃土、生態淨地、健康溫馨的台江新家園。

昨晚音樂會，先由社大台江分校薩克斯風樂團暖場，曲曲耳熟能詳，讓阿公阿嬤陶醉其中，接著由台南市無形文化資產的公親寮天子門生演奏古曲，壓軸則是由和順國中國樂團演奏「望台江」、「虯儉伯」、「咱有一個夢」等好聽動人曲子，許多家長、學生都來聆賞，廟口有如夏夜的嘉年華會，公親寮志工也準備炸雞、甜點、青草茶招待，展現人親土親的台江人熱情。

和順國中學生林育民說，傳統祭典以音樂會的形式讓在地子弟可以參與，除認識台江文化，更加深大家對這塊土地的認同。

和順國中一年級學生葉品汝認為，第一次演奏台江人自己作的歌曲，可以用音樂來傳承台江人的故事，是件很感動人的事。