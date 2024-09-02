北港高中獎學金雲林最多 連升大學生活費都有補助

雲林縣獎學金最多的北港高中，今天發放獎學金給18名國中會考A級以上入學的績優生，其中最高成績5A8+鄭予溱獲3萬8千元，校方指出，學生在學3年期間，如果成績一直維持名列前茅，不僅繁星有機會錄取頂大，更可獲得高達逾20萬元獎學金，就連上大學後的生活費都有補助，可說是雲林縣福利最佳的社區高中。

北港高中今年國中會考，有18名5A績優生，以第一志願就近選讀，今天由北港高中全國校友總會長蔡成達代表頒發超過30萬元獎學金，最近即將以自己人生奮鬥史出書的蔡成達，也以學長身分勉勵學弟妹新生，全力以赴考上自己心中理想大學。

18名受獎人當中有3人以5A佳績就近入學北港高中，建國國中鄭予溱、施鎮廷和北港國中王冠諺。北高今年榜首鄭予溱說，就近留在家鄉入學，不僅可省去通勤時間與住宿不便，給自己多點時間唸書及多元學習，且可持續和爸媽一起生活減輕壓力，重點是繁星錄取頂大的機率高。

家境清寒的王冠彥口湖金湖國中畢業，為減輕家人負擔，也以5A6+第2高榜眼的成績選擇就近入學，他和鄭予溱都以醫學系為目標，同為北高數理實驗班同學，將一起努力完成夢想。除了普通高中，也有5名A級成績的學生選讀專業群科，朝頂尖科大目標前進。

校長江耀淇說，少子化衝擊雲林縣今年升高中減少350人，北港高中僅減少9人，除因升學表現亮眼，台清交成政頂大全壘打，也祭出豐碩的獎學金包括已故校長戴博文設立高額獎學金遺愛校園，一名低調的蔡姓成功企業家校友也年年捐助百萬獎學金，至今已捐助達千萬元，此外校友會更大力支持，使績優學生不論入學、學期中到畢業都有豐富的獎學金，合計3年可獲獎學金超過20萬元，堪稱雲林之最。