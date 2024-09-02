快訊

天降大喜！9月「3生肖」財帛閃耀不停 龍翻身大吉、第一名聚財聚福

京華城分工明朗化！彭振聲、應曉薇、沈慶京 法院認證「上層」關鍵角色

張國煒被揪弱點「英文唸不順」 本人親回：我就是台灣死孩仔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北港高中獎學金雲林最多 連升大學生活費都有補助

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港高中頒發入學績優獎學金，榜首鄭予溱（右二）獲得第一筆3萬8千元獎學金。記者蔡維斌／攝影
北港高中頒發入學績優獎學金，榜首鄭予溱（右二）獲得第一筆3萬8千元獎學金。記者蔡維斌／攝影

雲林縣獎學金最多的北港高中，今天發放獎學金給18名國中會考A級以上入學的績優生，其中最高成績5A8+鄭予溱獲3萬8千元，校方指出，學生在學3年期間，如果成績一直維持名列前茅，不僅繁星有機會錄取頂大，更可獲得高達逾20萬元獎學金，就連上大學後的生活費都有補助，可說是雲林縣福利最佳的社區高中。

北港高中今年國中會考，有18名5A績優生，以第一志願就近選讀，今天由北港高中全國校友總會長蔡成達代表頒發超過30萬元獎學金，最近即將以自己人生奮鬥史出書的蔡成達，也以學長身分勉勵學弟妹新生，全力以赴考上自己心中理想大學。

18名受獎人當中有3人以5A佳績就近入學北港高中，建國國中鄭予溱、施鎮廷和北港國中王冠諺。北高今年榜首鄭予溱說，就近留在家鄉入學，不僅可省去通勤時間與住宿不便，給自己多點時間唸書及多元學習，且可持續和爸媽一起生活減輕壓力，重點是繁星錄取頂大的機率高。

家境清寒的王冠彥口湖金湖國中畢業，為減輕家人負擔，也以5A6+第2高榜眼的成績選擇就近入學，他和鄭予溱都以醫學系為目標，同為北高數理實驗班同學，將一起努力完成夢想。除了普通高中，也有5名A級成績的學生選讀專業群科，朝頂尖科大目標前進。

校長江耀淇說，少子化衝擊雲林縣今年升高中減少350人，北港高中僅減少9人，除因升學表現亮眼，台清交成政頂大全壘打，也祭出豐碩的獎學金包括已故校長戴博文設立高額獎學金遺愛校園，一名低調的蔡姓成功企業家校友也年年捐助百萬獎學金，至今已捐助達千萬元，此外校友會更大力支持，使績優學生不論入學、學期中到畢業都有豐富的獎學金，合計3年可獲獎學金超過20萬元，堪稱雲林之最。

除在校獎學金，北港高中校友還以認養方式，補助績優學生升大學後的生活費，一路照顧到學成出社會，校友愛心延綿不絕，用心良苦。

北港高中全國校友總會長蔡達成（左一）代表頒發獎學金給18名選擇就近入學的績優生。記者蔡維斌／攝影
北港高中全國校友總會長蔡達成（左一）代表頒發獎學金給18名選擇就近入學的績優生。記者蔡維斌／攝影
雲林縣獎學金最多的北港高中，今天頒發第一筆入學獎學金給18名績優生，未來若成績維持名列前茅，仍將持續頒贈獎學金，直到考上大學後，仍有機會取得生活補助費。記者蔡維斌／攝影
雲林縣獎學金最多的北港高中，今天頒發第一筆入學獎學金給18名績優生，未來若成績維持名列前茅，仍將持續頒贈獎學金，直到考上大學後，仍有機會取得生活補助費。記者蔡維斌／攝影

北港 雲林

延伸閱讀

出席雲林同心會團結本土藍？ 侯友宜：大家目標一致

雲林長照借鏡日本跨國交流 母雞帶小雞提升品質

文化大學校友捐獎學金 以已故教授宋越倫為名

想進台電工作嗎？在校獎學金最高逾百萬元！台電獎學金招考70人

相關新聞

北港高中獎學金雲林最多 連升大學生活費都有補助

雲林縣獎學金最多的北港高中，今天發放獎學金給18名國中會考A級以上入學的績優生，其中最高成績5A8+鄭予溱獲3萬8千元，...

行人交通事故5成發生路口 台南9大運輸業宣誓停讓

根據統計，台南市去年行人交通事故約有5成發生在路口，為提升行人交通安全環境，南市府交通局今與嘉義區監理所合作，並攜手9大...

台南友善校園「五不四要」 反毒、反黑、反霸凌＋拒絕兒少性剝削

開學後第1週是「友善校園周」，台南副市長葉澤山今在立人國小代表市長黃偉哲，向師生宣導「五不四要」的自我保護觀念，防範網路...

嘉義校園共乘計程車昨啟航

嘉義大學民雄校區、吳鳳科大學生搭公車到高鐵嘉義站往往耗費1個多小時，為此，嘉義區監理所增加校園計程車共乘服務，串聯兩校區...

台南文博會擠爆 入場排隊3小時

台灣文博會首度移師台南，主展區在大台南會展中心，超過700攤文創品牌又免費入場，前天和昨周末人潮炸裂，會展中心外大排長龍...

建廟8年已31名考生參拜上醫科 台南「這寺廟」主委本身竟也是醫師

主祀神農大帝的台南市永康開天聖明宮，自2017年建廟以來，常有考醫科學生慕名來參拜，8年來已31人如願成醫科生，而寺廟主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。