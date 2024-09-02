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阿里山林鐵北門車站飯店 招商徵求營運企業

中央社／ 嘉義市2日電

阿里山林鐵及文資處將公告徵求民間參與「阿里山林業鐵路北門車站飯店修建營運移轉案」，歡迎企業10月17日前投件申請，合作打造全台唯一兼具林業及鐵道文化的特色飯店。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，北門車站為旅館及車站複合多目標利用建物，北門車站飯店（原名麗星大飯店）主體為地下1層、地上7層的鋼筋混凝土構造建築物，客房135間，營運範圍的樓地板面積約2萬335平方公尺。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱說，委外營運採修建-營運-移轉（ROT）促參方式，等標期45天，受理依公司法成立之公司或於台灣設有分公司的外國公司之單一法人申請，亦可以由3間（含）以下廠商合作聯盟，許可年期20年，營運績效良好得優先定約15年。

此外，最低投資金額新台幣1.38億元，每年繳納固定權利金750萬元，變動權利金則依各年度營業收入級距的9%、10%、11.5%、13.5%費率計收。北門車站飯店可從事的主體事業包括住宿、餐飲、商品販售及規劃與林業、林鐵、文化、生態相關等展示營運服務。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱說，民國95年宏都阿里山公司執行阿里山鐵路三合一促參案，99年因天災復建衍生履約爭議而解約進行訴訟，林務局（現林業及自然保育署）與宏都阿里山公司於110年7月29日達成和解，以7.58億元有償移轉建物（北門車站飯店），於110年12月20日完成建物移轉登記，111年1月5日完成現場點交。

北門 阿里山 飯店

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