雲嘉南區銀髮人才中心啟用 拚壯世代就業力最後拼圖

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於台南東區設立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」，今天開幕啟用，全台第5處，也是布建網絡中最後一塊拼圖，提供55歲以上民眾相關服務，目標今年協助1萬2000名壯世代勞工提升就業力。

勞動部長何佩珊、民進黨立委林俊憲、國民黨立委王育敏等人上午出席開幕啟用儀式，何佩珊說，勞動部已陸續於勞發署轄下成立4個銀髮中心，雲嘉南區銀髮人才資源中心為第5處，也是布建網絡中最後一塊拼圖，完善全台各地服務。

何佩珊指出，中高齡者及高齡者就業促進法於民國109年公布施行後，配合各銀髮人才資源中心運作，每年中高齡就業人口約增加10萬人，期待未來3年都可維持這樣進展，穩定提高中高齡勞動參與率。

她說，企業的主動是促進中高齡就業重要元素，呼籲企業能多提供壯世代就業機會，政府也有補助「職務再設計」等方案鼓勵企業聘用銀髮人才，期待透過中心運作，讓企業與學界、政府三方合作，促進更多中高齡者就業。

何佩珊表示，勞動部最近推出新措施，鼓勵企業進用中高齡者，將放寬留用比例補助門檻，從現行單一比率規定須留用30%以上，依產業特性調降為最低20%，盼提供企業更多誘因。

根據勞動力發展署雲嘉南分署提供資料，雲嘉南區銀髮人才資源中心位於台南市東區長榮路一段181號4樓，設有職涯諮詢區與民眾交流區，搭配科技互動設備，協助壯世代民眾探索個人優勢，做好就業準備，提供55歲以上民眾與企業包括就業媒合、人力再運用及推動友善職場等服務方案。

雲嘉南分署指出，中心預計今年將開發銀髮友善職缺及建立銀髮人才資料庫各2000筆，並協助轄區1萬2000名壯世代勞工提升就業力，再創職場新價值。