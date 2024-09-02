行人交通事故5成發生路口 台南9大運輸業宣誓停讓

根據統計，台南市去年行人交通事故約有5成發生在路口，為提升行人交通安全環境，南市府交通局今與嘉義區監理所合作，並攜手9大運輸業者共同宣示「事故防治及路口停讓」；交通局表示，期盼落實運輸業駕駛人車輛路口停讓及指差確認作為，降低路口交通事故的發生。

交通局表示，「人本交通」是市府道安團隊重要施政願景，也是建構交通安全最重要的基石，去年建置首座「公車路口停讓行人優先實境訓練場」，以人本交通理念盤點台南市路口環境，也進行交通工程設計與路口環境優化。

交通局長王銘德也說明，今年爭取中央補助「人本交通改善計畫」及「永續提升行人安全計畫」，增設行人專用時相50處、行人號誌綠燈早開150處、標線型人行道20處、行人庇護島16處、行穿線退縮16處、綠底行穿線5處、偏心式左轉專用車道61處等，改善道路環境。

王銘德提到，整體行人交通事故約有5成發生於路口，因行人防護性較弱，事故發生後往往造成相對嚴重的傷害，此次邀集南市9大運輸業齊心宣誓，並再次宣導強調路口停讓及指差確認的重要性，後續也會推動相關作為，深化路口停讓觀念，邁向路口零事故及零意外願景。