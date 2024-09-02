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嘉義校園共乘計程車昨啟航

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義大學民雄校區、吳鳳科大學生搭公車到高鐵嘉義站往往耗費1個多小時，為此，嘉義區監理所增加校園計程車共乘服務，串聯兩校區到高鐵站，昨揭牌啟航路線，可至站牌設置地點乘車。嘉義監理所長黃萬益說，計程車資由乘客分攤，兩校間里程以「續程運價」方式計算，更便宜。嘉大女學生說，省錢且共乘增安全性。

「高鐵嘉義站－嘉大民雄校區－吳鳳科大」計程車共乘路線，由大都會平台科技公司嘉義分公司營運，起迄端都設專屬站牌，分別位於高鐵嘉義站2號出口前方iRent停車場、嘉大民雄校區7－11便利超商旁、吳鳳科大的文鴻樓前，共乘路程約25公里，車資以嘉縣計程車費率為基礎，以5人搭乘為例每人車資只要135元。

黃萬益到嘉義大學民雄校區，和兩校代表共同揭牌，黃說，據統計18歲到24歲交通事故當中不少是機車事故，因此加強這區塊防治，計程車共乘降低學生使用私人運具風險，還提供更加快捷和經濟實惠的運具。

嘉大副校長張俊賢指出，民雄校區目前2千多名學生，學生反映搭公車到高鐵站因中間有停靠站要花1個多小時，而計程車共乘路線不到30分鐘，要讓此共乘資訊擴及到民雄校區附近高中職校、居民，資源共享。嘉大大三吳姓學生說，從台北南下就學，每次要返家行李大包小包，機車、公車都不方便，搭計程車又貴，如今有共乘制減少負擔。

嘉義 計程車 高鐵

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