台南文博會擠爆 入場排隊3小時

台灣文博會首度移師台南，主展區在大台南會展中心，超過700攤文創品牌又免費入場，前天和昨周末人潮炸裂，會展中心外大排長龍，民眾烈日下撐著傘排隊，有人指出至少等約3小時才入場。對此，議員建議會展中心未來辦類似大型展覽，可透過線上訂票提前分流；文化部、市府皆回應，會讓民眾有更好觀展體驗。

文化部統計，文博會主展區、台南概念展區參觀總人數突破62萬人次、創造12億元產值，而主展區昨入場人數逾4.5萬人，平均排隊時間約1.5至2小時。

文博會上月23日起跑，大台南會展中心主展區以品牌商展、文化策展為主，吸引大批年輕人參加，場外人龍從會展中心一路綿延到台鐵沙崙車站，但沿途沒有遮蔽物，南市消防局前天接獲2件疑因排隊時間長導致身體不適救護案。昨有民眾說前晚9點就來排隊，也有人凌晨3點抵達排隊，為了搶購攤位的限量商品；台南鄭姓女子說，場內人流較多時，空調感覺不足變有些悶，且口渴要繞一大圈才找得到飲水機。

有去逛展的南市議員朱正軒說，民眾頂著烈日在混亂動線中辛苦排隊，也很多人打退堂鼓，凸顯排隊動線待改善，且真正開放一般民眾入場的展期不足1周，導致人潮過度集中；市議員陳皇宇建議，未來大台南會展中心再度辦類似展覽時，可提早規畫分流，例如線上訂票、拉長展期等方式。

文化部解釋，今年文博會商展展期較於往年並無縮短、反而增加開放日，在南市府配合策展及宣傳下，會展中心也創營運以來，單日入場人數及活動累積人數最多的紀錄，不得不啟動人流控管，並滾動調整排隊動線，同時派員以舉牌方式預告排隊時間，更加強宣導注意喝水、遮陽，現場也設醫護站，此次寶貴經驗成為之後相關展會重要參考。

市府指出，大台南會展中心可容量人數的安全值為1.5萬人，文博會場內民眾觀展時間長，場外人進不去；會展中心目前委外經營管理，未來如辦理熱門大型活動， 建議朝向「線上預約」、「發放號碼牌」、「拉長展期、拉長時間」方式處理，避免排隊久候。