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出席雲林同心會活動 蔣萬安：持續大力推銷在地農產

中央社／ 台北1日電
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照片

雲林鄉親同心會今天在台北市舉辦餐敘，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜到場致意。蔣萬安表示，他參選市長時有參與同心會活動，受到很多長輩照顧提攜，才有機會為台北鄉親服務，未來會大力推銷雲林在地優質農產品給全台民眾。

雲林鄉親同心會今天晚間在台北市北投區舉辦餐敘，包括雲林縣長張麗善、前雲林縣長張榮味、國民黨立委許宇甄、丁學忠、張嘉郡與民進黨立委吳琪銘都到場，現場席開近20桌，氣氛熱鬧。

蔣萬安、侯友宜也到場致意，蔣萬安在致詞時表示，他是雲林外孫，母親小時候住雲林虎尾，兒時每次過年都會回外婆家，有著滿滿的兒時回憶，而雲林是農業大縣，光是西螺市場供應全台超過一半的蔬菜，台北則有最大的批發市場，因此與雲林有非常緊密的關係。

蔣萬安說，他參選市長時也有參與同心會活動，受到很多長輩的照顧提攜，才有機會為台北鄉親服務，因此未來會繼續大力推銷雲林在地優質農產品給全台民眾。

侯友宜在致詞時說，新北市是多元族群融合的地方，有許多雲林鄉親，未來雲林同鄉有任何事情，就照以往慣例，一起同心協力為新北市打拚。

此外，民眾黨主席柯文哲因京華城案遭北檢聲押禁見，許多支持者至北檢外聲援、抗議，北檢依法不得在周邊舉行集會遊行，面對媒體詢問相關問題，蔣萬安未作回應。

蔣萬安 雲林

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