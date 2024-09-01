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台灣文博會落幕 參觀人數破62萬人次

中央社／ 台南1日電

2024台灣文化創意博覽會今天落幕，台南市政府統計大台南會展中心商展區及321巷藝術聚落等3處台南概念展區，參觀總人數超過62萬人次，打破去年60萬人次紀錄。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，感謝文化部支持，讓台灣文博會首度移師台南，南部民眾可近距離看見台灣蓬勃旺盛文創力，也看到台南歷史巷弄蛻變。

黃偉哲指出，市府團隊為因應假日湧入大量人潮，立即啟動因應機制，增加接駁車、停車場、台鐵加開班次疏運人潮、高鐵協助現場動線機動引導，並於大台南會展中心以及321巷藝術聚落設立前進指揮中心，讓參與民眾擁有美好觀展體驗，也再次為台南400系列國家級活動畫下圓滿句點。

台南市政府文化局長謝仕淵透過新聞稿表示，此次在活動吉祥物「巷仔Niau（貓）」帶路下，西竹圍之丘及藍晒圖文創園區遊客提袋率增加1倍，各展區周邊商圈也吸引大量遊客停留駐足，據文化部統計，此次共創造新台幣12億元產值，相較去年11億元成長約8%。

謝仕淵表示，今年文博會匯集超過570個參展品牌、近700個攤位，其中，台南在地文創業者共有123家參與，不少民眾爆買文創商品、收穫滿滿，是文化創意與商業結合創造雙贏最佳典範，全方位展現台南文創軟實力。

他說，321巷藝術聚落即將迎接10月登場的「台灣設計展」與「台南藝術節」，另外，超人氣吉祥物「巷仔Niau（貓）」下一站去哪裡，以及相關周邊商品販售處等後續計畫已在規劃中，值得大家期待。

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