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台南推高爾夫觀光遊程 邀韓國好手助攻國際市場

中央社／ 台南1日電

台南市政府於今年7月至9月推出「台南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，邀請韓國職業好手徐秀娟體驗台南5大球場及高球觀光遊程魅力，盼吸引更多海外球友到台南打球旅遊。

台南市長黃偉哲今天前往台南高爾夫球場探班，與徐秀娟交流心得，並期待徐秀娟透過社群分享台南的高爾夫球場，讓台南運動觀光城市品牌形象打入國際市場。

黃偉哲表示，很高興徐秀娟將第一次台灣高爾夫觀光體驗獻給台南，徐秀娟認為台南每個球場都各有不同特色和挑戰，非常吸引人，也答應返國後一定向親朋好友、粉絲觀眾推薦台南。

台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，徐秀娟在高爾夫球方面具有專業知識和經驗，社群不僅以短影音進行高爾夫教學，同時分享旅遊、美食、景點推薦，也是社交媒體亮點。

林國華表示，本次活動安排徐秀娟親身體驗台南市南一、台南、南寶、嘉南與斑芝花共5座球場，並造訪徐秀娟有興趣的觀光景點，如虎頭埤風景區欣賞虎月吊橋等特色景觀、適合運動員放鬆休息的關子嶺溫泉泡湯，還有安平古堡、安平樹屋、安平老街，並品嘗台南美食及不可錯過的芒果冰。

他說，台南5座高球場各具特色優勢，周邊更有多元景點，適合發展高爾夫運動旅遊活動，價格也相較其他國家實惠，冬季晴暖，希望這次體驗後，徐秀娟能向韓國民眾分享台南高爾夫遊程魅力，介紹台南市球場特色，邀請韓國旅客到台南打球旅遊。

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