嘉縣身障者就業成果發表會 翁章梁體驗職場上身障限制

嘉義縣長翁章梁今天在身心障礙者就業成果發表會上戴上模擬眼鏡體驗視障者運用殘存視力完成工作任務，直呼「太不容易了吧！」；翁章梁說，天生我才必有用，期盼大眾對多元共融與平等職場的重視，讓身心障礙者有更多就業機會。

翁章梁表示，嘉縣有3萬7千多名身心障礙者，占全縣人口7.8%，許多身障者所具備的才能和工作態度不亞於一般人，只要公司願意依照障礙情形調整工作方法、流程或運用政府資源，就能讓身障朋友成為公司的戰力，如聽障者可善用燈光提示器取代廣播、視障者運用語音軟體取代視覺搜尋等，不僅為他們創造更多的就業機會，也彌補企業缺工的問題。

翁章梁表揚嘉縣警局、竹崎鄉公所、朴子市公所、中埔鄉公所、興中國小、力澂公司、欣業公司、嘉聯實業、福興製罐、谷王食品、六健工程等11家績優進用身心障礙者單位，鼓勵更多企業進用身障朋友，打造有愛無礙的工作職場。

會場分別安排象徵行動、聽覺、視覺與溝通的四個障礙小怪物，帶領民眾透過遊戲情境體會身障朋友的限制，並瞭解如何運用合適的調整或人本設計，讓身障者順利工作。

翁章梁體驗坐在輔具上完成交待的工作也戴上模擬眼鏡體驗視障者運用殘存視力完成工作任務等，直呼「太不容易了吧！」。