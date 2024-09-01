快訊

中職／吳念庭恐怕明年才能歸隊 洪總評估無法打12強賽

建廟8年已31名考生參拜上醫科 台南「這寺廟」主委本身竟也是醫師

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
主祀神農大帝的台南市永康開天聖明宮建廟8年已有31名參拜考生考上醫科，主委陳俊銘長期行善，本身也是知名中醫師。記者謝進盛／攝影
主祀神農大帝的台南市永康開天聖明宮建廟8年已有31名參拜考生考上醫科，主委陳俊銘長期行善，本身也是知名中醫師。記者謝進盛／攝影

主祀神農大帝的台南市永康開天聖明宮，自2017年建廟以來，常有考醫科學生慕名來參拜，8年來已31人如願成醫科生，而寺廟主委陳俊銘，本身是南市著名中醫師，也讓該廟更添話題。

落腳永康成功里的開天聖明宮今下午舉辦普度，主委陳俊銘帶領寺廟人員虔誠祭拜，祈求眾神庇佑平安，會後也辦理公益愛心物質發放，共有永康區132戶弱勢戶受惠，廟方準備約市價1300元的愛心物質及肉粽、蛋糕在里長曾文俊等熱心義工們協助發放。

陳俊銘老家在官田，開天聖明宮自官田慈聖宮祖廟分靈神農大帝，以神農氏為主神，是漢醫藥始祖，醫學系師生的祖師爺，開天聖明宮2017年建廟以來，常有報考醫科考生慕名來參拜，逐漸打出知名度；廟方統計，年來已有31人如願成醫科生，其中今年就有7人。

陳俊銘說，神農大帝是他就讀中國醫大時與15個同學前往官田慈聖宮、每人2000元集資迎回分靈金尊，多年來由各地同學輪流供奉前後30年直到「定居」永康。

「天助，自助！」本身是南市中醫師公會理事長的陳俊銘說，因工作關係，不少往來友人都來自醫界，本身子女就很優秀，靠著本身先天努力及後天神農大帝庇佑而上榜，也盼藉此發揚神農大帝精神，繼續幫助更多需要幫助的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

永康開天聖明宮下午普度，廟方準備祭拜物品，同時發放物質給弱勢戶。記者謝進盛／攝影
永康開天聖明宮下午普度，廟方準備祭拜物品，同時發放物質給弱勢戶。記者謝進盛／攝影
台南市永康開天聖明宮建廟8年已有31名參拜考生考上醫科。記者謝進盛／攝影。
台南市永康開天聖明宮建廟8年已有31名參拜考生考上醫科。記者謝進盛／攝影。
永康開天聖明宮下午普度，廟方準備祭拜物品，同時發放物質給弱勢戶。
永康開天聖明宮下午普度，廟方準備祭拜物品，同時發放物質給弱勢戶。
永康開天聖明宮下午普度，廟方準備祭拜物品，同時發放物質給弱勢戶。記者謝進盛／攝影
永康開天聖明宮下午普度，廟方準備祭拜物品，同時發放物質給弱勢戶。記者謝進盛／攝影

中醫 愛心 醫師

延伸閱讀

跟進台積熊本旋風 黃偉哲領軍南市農漁產前進行銷

興致一來不管了！日女揪洋男進神社激戰活春宮 參拜民眾嚇傻報警

擴大台南鬧區停車供給 仁德永康3處停車場用地啟動招商

鑼鼓開路！統測「全國狀元」騎馬拜文昌 曝480.5高分心法

相關新聞

建廟8年已31名考生參拜上醫科 台南「這寺廟」主委本身竟也是醫師

主祀神農大帝的台南市永康開天聖明宮，自2017年建廟以來，常有考醫科學生慕名來參拜，8年來已31人如願成醫科生，而寺廟主...

南市府一級主管異動 農業局長調參事、秘書處長退休

台南市政府一級主管傳出異動，農業局長李建裕今天起調任市府參事，秘書處長李朝塘退休，目前職務均由副局長及副處長暫代，今天起...

2024文博會移師台南熱度爆棚 烈日下排隊 議員籲人潮、時間應分流

2024台灣文博會首度移師台南，主展區在大台南會展中心，商展更超過700攤文創品牌，連日來吸引大批排隊人潮，加上免費入場...

計程車共乘進校園 嘉大吳鳯科大師生安全加乘

嘉大民雄校區、吳鳳科大學生因距離高鐵遠，搭乘公車到高鐵站常需花費1個多小時，嘉義區監理所增加校園計程車共乘協助兩校學生，...

張麗善5日啟程泉州！短短兩個多月2度赴陸引外界關注 她親曝原因

雲林縣長張麗善兩個多月來連赴對岸，在6月應邀參加兩岸論壇後，本月5日將再赴福建泉州拜訪台商，密集赴陸引起關切，張麗善今天...

農區容不下畜牧場？ 雲林這農民堅守排水陳情5年

雲林縣元長鄉農民陳情指控農區內一家養鵝場，疑似排放廢水，污染農田渠道散發惡臭，也影響附近居民生活，因環保單位曾開罰，農民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。