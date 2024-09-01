建廟8年已31名考生參拜上醫科 台南「這寺廟」主委本身竟也是醫師

主祀神農大帝的台南市永康開天聖明宮，自2017年建廟以來，常有考醫科學生慕名來參拜，8年來已31人如願成醫科生，而寺廟主委陳俊銘，本身是南市著名中醫師，也讓該廟更添話題。

落腳永康成功里的開天聖明宮今下午舉辦普度，主委陳俊銘帶領寺廟人員虔誠祭拜，祈求眾神庇佑平安，會後也辦理公益愛心物質發放，共有永康區132戶弱勢戶受惠，廟方準備約市價1300元的愛心物質及肉粽、蛋糕在里長曾文俊等熱心義工們協助發放。

陳俊銘老家在官田，開天聖明宮自官田慈聖宮祖廟分靈神農大帝，以神農氏為主神，是漢醫藥始祖，醫學系師生的祖師爺，開天聖明宮2017年建廟以來，常有報考醫科考生慕名來參拜，逐漸打出知名度；廟方統計，年來已有31人如願成醫科生，其中今年就有7人。

陳俊銘說，神農大帝是他就讀中國醫大時與15個同學前往官田慈聖宮、每人2000元集資迎回分靈金尊，多年來由各地同學輪流供奉前後30年直到「定居」永康。

「天助，自助！」本身是南市中醫師公會理事長的陳俊銘說，因工作關係，不少往來友人都來自醫界，本身子女就很優秀，靠著本身先天努力及後天神農大帝庇佑而上榜，也盼藉此發揚神農大帝精神，繼續幫助更多需要幫助的人。

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