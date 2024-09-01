2024文博會移師台南熱度爆棚 烈日下排隊 議員籲人潮、時間應分流

2024台灣文博會首度移師台南，主展區在大台南會展中心，商展更超過700攤文創品牌，連日來吸引大批排隊人潮，加上免費入場，周末2天人潮炸裂，初估較平日倍增，烈日下不少民眾撐著傘，至少排隊等3小時，有民眾因此受不了；南市消防局昨天也接獲2件救護，民眾恐因排隊等候時間久，導致身體不適送醫。有民代呼籲，未來可透過線上訂票，提早分流時間，避免大排長龍也讓民眾久候。文化部則說，針對排隊人潮及動線，每天都會滾動式檢討。

今年度文博會在上個月23日起跑，大台南會展中心主展區以品牌商展、文化策展為主，且趕在開學之前舉辦，吸引大批年輕人參加，周末人潮更是爆棚，不少民眾漏夜排隊，場外入場人龍也從會展中心一路綿延到台鐵沙崙車站，但因沿途沒有遮蔽物，民眾只能撐著傘在烈日下等候。

台南一名鄭姓小姐說，此次文博會商展品牌內容相當豐富，逛得很開心，也很榮幸台南能夠舉辦文博會，不過，場內空調遇到人流較多時，就會顯得有些不足，變得有些悶，且飲水機數量有限，逛到一半口渴需要繞一大圈才能找到飲水機。

參與逛展的南市議員朱正軒也說，此次文博會參展品牌及展區多元豐富，並在社群媒體及官方宣傳的加乘效應下，參觀人潮遠超乎預期，民眾頂著烈日在混亂動線中辛苦排隊2小時才能入場，也多有民眾因此打退堂鼓，突顯主辦方於大台南會展中心的排隊動線仍待改善，應體恤民眾規畫遮風避雨的排隊動線及空間。

朱正軒提到，文博會人潮逐年增加，但真正開放一般民眾入場的展期不足1周，導致人潮過度集中，若能延長展期必能分散人潮以提升活動品質。市議員陳皇宇也建議，未來再度承辦類似展覽時，相關單位可提早規畫人潮及時間的分流，像是線上訂票、拉長展期等方式，讓民眾可提早因應規畫。

文化部回應，今年商展展期相較於往年並無縮短開放日，反而增加開放日，不過首度移師台南舉辦，在南市府積極配合策展及宣傳下，確實讓文博會創造極高討論度及參與熱度，大台南會展中心也創下開放營運以來，單日入場人數及活動累積人數最多的紀錄。

文化部表示，文博會昨天入場人數逾4.5萬人，平均排隊時間約1.5至2小時，配合人流上限及參展品質與安全，不得不啟動人流控管，並滾動調整排隊動線，同時派員以舉牌方式預告入館排隊時間，更加強宣導注意喝水、遮陽，現場配有醫護站提供身體不適的參觀者休息等各項因應。