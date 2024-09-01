台南運動嘉年華「9月周末免費體驗」 看到了林郁婷帶起的拳擊熱

台南市運動嘉年華今天下午在永華體育園區熱鬧登場，30多個運動委員會提供免費運動體驗，從騎馬、射箭、拳擊到摩托車都有，市長黃偉哲也和親子一起參與，見到小朋友就發紀念品，增添歡樂。他鼓勵大家透過這場嘉年華發掘自己的運動興趣，未來也養成良好運動習慣。

黃偉哲致詞時表示，由南市體育總會舉辦的運動嘉年華會已有多年，且一年比一年熱鬧，項目也更多元精彩，期待這場活動讓民眾體驗更多不同運動種類，幫助大家培養運動的習慣。

這場運動嘉年華會除了安排18組精彩的運動展演，包括街舞、拉丁舞、拳擊、啦啦隊等，展現運動的力與美，還有合氣道、民俗技藝、太極拳、健美等精彩演出，現場個運動委員會在此設攤，提供30種免費體驗相關運動，包含風帆、保齡球、攀岩、桌球、木球、法式滾球、拳擊、柔道、重機等；其中拳擊運動因我國多名選手在巴黎奪金摘銅，掀起拳擊熱，吸引不少親子體驗，有的學生打起來架式十足，在旁指導的人員也稱許。另還有超大型鯤鯓氣墊樂園，讓小朋友放電放好放滿，為親子提供豐富的運動娛樂。

體育局長陳良乾說，今年運動嘉年華營造繽紛運動饗宴，結合各項運動展演及運動體驗，讓民眾體驗多元化的運動。接下來從9月7日起到9月29日，每周六日也將安排多元有趣的運動項目體驗，包含原住民傳統竹箭製作、陸上划船、棒球九宮格等，週週還有不同的運動展演及主題活動，歡迎民眾9月的周末闔家來同樂。