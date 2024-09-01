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奇美博物館「從拉斐爾到梵谷」展吸客逾42萬人次

中央社／ 台南1日電

奇美博物館國際大展「從拉斐爾到梵谷英國國家藝廊珍藏展」今天為展期最後一天，館方統計共有逾42萬5000人次觀展，因館方已4個月未休館，明天起將休館3天進行展場維護。

奇美博物館館長許家彰今天透過新聞稿表示，這場被譽為「台灣史上最高規格西洋畫展」，自5月2日開展以來獲得廣大迴響，總計吸引逾42萬5000人次造訪，不僅創下開館以來特展最高參觀人次，也為英國國家藝廊首度來台寫下亮眼紀錄。

許家彰表示，此次展出能夠圓滿成功，除感謝英國國家藝廊、政府單位與贊助單位鼎力相助，更要感謝所有參與民眾支持，熱烈迴響說明台灣民眾對藝術深厚喜愛，也讓館方更加堅信，將世界級藝術帶到台灣是努力方向。

他說，這次與國際一流館所合作，不僅累積寶貴經驗，也增強奇美博物館辦展能力，未來將持續引進優質國際大展，同時自製更多高水準展覽，為台灣民眾帶來更豐富多元藝術體驗。

奇美博物館提供資料指出，「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」展出50名大師、52幅真跡畫作，館方於展期一直努力在擴大民眾參與及維持觀展品質間尋找最大平衡，希望讓想看展民眾都能入場，同時顧及展場空間容留人數，雖然人潮眾多，但參觀民眾都展現良好觀展禮儀。

館方指出，因配合「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」特展，已連續4個月未休館，展覽今天結束後，將於明天起休館3天，進行展場維護與設備保養等相關作業，同時籌備即將於10月26登場的全新強檔特展「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」。

奇美博物館 梵谷 英國

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