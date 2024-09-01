快訊

中職／吳念庭恐怕明年才能歸隊 洪總評估無法打12強賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

計程車共乘進校園 嘉大吳鳯科大師生安全加乘

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義區監理所所長黃萬益表示，計程車共乘服務不僅能有效解決公共交通資源有限的問題，降低學生使用私人運具的風險，還能為師生、到訪者提供更加方便快捷和經濟實惠的運具。記者李宗祐／攝影
嘉義區監理所所長黃萬益表示，計程車共乘服務不僅能有效解決公共交通資源有限的問題，降低學生使用私人運具的風險，還能為師生、到訪者提供更加方便快捷和經濟實惠的運具。記者李宗祐／攝影

嘉大民雄校區、吳鳳科大學生因距離高鐵遠，搭乘公車到高鐵站常需花費1個多小時，嘉義區監理所增加校園計程車共乘協助兩校學生，今揭牌，監理所長黃萬益說，此路線串聯高鐵嘉義站到嘉大民雄校區與吳鳳科大，計程車資由乘客共同分攤，兩校之間里程以續程運價方式計算，更為便宜。

嘉義區監理所表示，學生家長最關心的是孩子到學就讀時的是交通運輸、安全問題，尤其外地學子來到嘉義就讀還要帶著行李，交通運輸更是對他們相當有感，為提供校園便捷、安全運輸，並降低發生事故風險，監理所、計程車業者與校方規畫校園計程車共程。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，該路線串聯高鐵嘉義站到嘉大民雄校區與吳鳳科大在地大學，計程車資由乘客共同分攤，兩校之間里程以續程運價方式計算，更為便宜。計程車共乘服務不僅能有效解決公共交通資源有限的問題，降低學生使用私人運具的風險，還能為師生、到訪者提供更加方便快捷和經濟實惠的運具。

黃萬益說，據統計交通事故有2個高峰，一是長輩、再來是18歲到24歲，剛好落在是高三生到大學生，且當中不少是機車事故，因此加強這區塊防治。除了有公車進校園，再以計程車共乘打通高鐵、嘉大、吳鳳科大這條路線。

嘉大副校長張俊賢表示，民雄校區目前有2千多名學生，學生反映從民雄到高鐵不便利，搭公車到高鐵因為期間有停靠站要花1個多小時，規畫的計程車共乘路線不到30分鐘。除了鄰居吳鳳科大納入外也與地方社區結合，善盡大學社會責任。祈使除讓校內員工師生能知悉此計程車路線共乘資訊外，更能擴及到民雄校區附近高中職校與社區居民，資源共享，讓此項服務更顯加值意義。

「高鐵嘉義站-嘉大民雄校區-吳鳳科大」計程車共乘路線，由大都會平台科技公司嘉義分公司營運服務，起迄端均設置專屬站牌，分別位於高鐵嘉義站2號出口前方iRent停車場、嘉大民雄校區7－11便利超商旁、吳鳳科大文鴻樓前。共乘路程約25公里，車資以嘉義縣計程車費率為基礎，以5人搭乘為例每人車資只要135元，由營運業者協助媒合共乘，並按乘客人數分攤車資。

民眾可至站牌設置地點乘車，或下載大都會車隊「55178」APP預約，或致電大都會（55178）專線。

大都會計程車嘉義區經理翁明顯說，計程車校園共乘可以創造雙贏，一來增加計程車客源，二來可以協助校園師生便利、安全，在價錢方面司機可以讓利。

嘉大特教系大三生吳姓學生說，從台北南下到嘉大就讀，每次要返家搭乘交通工具就很困擾，因為大包小包行李，機車、公車都不方便，搭計程車花費又貴，如今有共乘制，車費可以分擔減少負擔。

嘉大李姓女大生說，共乘可以減少負擔，以往單獨搭計程車會擔心安全，共乘可以增加安全性。

計程車進入校園共乘，嘉義區監理所所長黃萬益（右二）、嘉大副校長張俊賢（右）體驗共乘。記者李宗祐／攝影
計程車進入校園共乘，嘉義區監理所所長黃萬益（右二）、嘉大副校長張俊賢（右）體驗共乘。記者李宗祐／攝影
嘉大特教系大三生吳姓學生（左二）、李姓女大生（右二）期望校園計程車共乘，帶來運輸便捷、安全、省錢等實質效益。記者李宗祐／攝影
嘉大特教系大三生吳姓學生（左二）、李姓女大生（右二）期望校園計程車共乘，帶來運輸便捷、安全、省錢等實質效益。記者李宗祐／攝影
「高鐵嘉義站-嘉大民雄校區-吳鳳科大」計程車共乘，今天於嘉義大學民雄校區揭牌。記者李宗祐／攝影
「高鐵嘉義站-嘉大民雄校區-吳鳳科大」計程車共乘，今天於嘉義大學民雄校區揭牌。記者李宗祐／攝影
「高鐵嘉義站-嘉大民雄校區-吳鳳科大」計程車共乘，今天於嘉義大學民雄校區揭牌。記者李宗祐／攝影
「高鐵嘉義站-嘉大民雄校區-吳鳳科大」計程車共乘，今天於嘉義大學民雄校區揭牌。記者李宗祐／攝影
嘉大副校長張俊賢表示，除讓校內員工師生能知悉此計程車路線共乘資訊外，更能擴及到民雄校區附近高中職校與社區居民，資源共享。記者李宗祐／攝影
嘉大副校長張俊賢表示，除讓校內員工師生能知悉此計程車路線共乘資訊外，更能擴及到民雄校區附近高中職校與社區居民，資源共享。記者李宗祐／攝影
「高鐵嘉義站-嘉大民雄校區-吳鳳科大」計程車共乘，今天於嘉義大學民雄校區揭牌。記者李宗祐／攝影
「高鐵嘉義站-嘉大民雄校區-吳鳳科大」計程車共乘，今天於嘉義大學民雄校區揭牌。記者李宗祐／攝影

嘉大 嘉義 計程車

延伸閱讀

她怨計程車愛亂繞路 一票人曝3缺點很認同：Uber貴也寧願搭

消費緊加競爭大 中國大陸計程車駕駛收入縮水很有感

新任交長陳世凱「牽手」 曾是長榮空服、高鐵列車長

嘉義民雄大士爺火化升天 煙火意外膛炸、低空爆炸

相關新聞

建廟8年已31名考生參拜上醫科 台南「這寺廟」主委本身竟也是醫師

主祀神農大帝的台南市永康開天聖明宮，自2017年建廟以來，常有考醫科學生慕名來參拜，8年來已31人如願成醫科生，而寺廟主...

南市府一級主管異動 農業局長調參事、秘書處長退休

台南市政府一級主管傳出異動，農業局長李建裕今天起調任市府參事，秘書處長李朝塘退休，目前職務均由副局長及副處長暫代，今天起...

2024文博會移師台南熱度爆棚 烈日下排隊 議員籲人潮、時間應分流

2024台灣文博會首度移師台南，主展區在大台南會展中心，商展更超過700攤文創品牌，連日來吸引大批排隊人潮，加上免費入場...

計程車共乘進校園 嘉大吳鳯科大師生安全加乘

嘉大民雄校區、吳鳳科大學生因距離高鐵遠，搭乘公車到高鐵站常需花費1個多小時，嘉義區監理所增加校園計程車共乘協助兩校學生，...

張麗善5日啟程泉州！短短兩個多月2度赴陸引外界關注 她親曝原因

雲林縣長張麗善兩個多月來連赴對岸，在6月應邀參加兩岸論壇後，本月5日將再赴福建泉州拜訪台商，密集赴陸引起關切，張麗善今天...

農區容不下畜牧場？ 雲林這農民堅守排水陳情5年

雲林縣元長鄉農民陳情指控農區內一家養鵝場，疑似排放廢水，污染農田渠道散發惡臭，也影響附近居民生活，因環保單位曾開罰，農民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。