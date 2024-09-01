計程車共乘進校園 嘉大吳鳯科大師生安全加乘

嘉大民雄校區、吳鳳科大學生因距離高鐵遠，搭乘公車到高鐵站常需花費1個多小時，嘉義區監理所增加校園計程車共乘協助兩校學生，今揭牌，監理所長黃萬益說，此路線串聯高鐵嘉義站到嘉大民雄校區與吳鳳科大，計程車資由乘客共同分攤，兩校之間里程以續程運價方式計算，更為便宜。

嘉義區監理所表示，學生家長最關心的是孩子到學就讀時的是交通運輸、安全問題，尤其外地學子來到嘉義就讀還要帶著行李，交通運輸更是對他們相當有感，為提供校園便捷、安全運輸，並降低發生事故風險，監理所、計程車業者與校方規畫校園計程車共程。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，該路線串聯高鐵嘉義站到嘉大民雄校區與吳鳳科大在地大學，計程車資由乘客共同分攤，兩校之間里程以續程運價方式計算，更為便宜。計程車共乘服務不僅能有效解決公共交通資源有限的問題，降低學生使用私人運具的風險，還能為師生、到訪者提供更加方便快捷和經濟實惠的運具。

黃萬益說，據統計交通事故有2個高峰，一是長輩、再來是18歲到24歲，剛好落在是高三生到大學生，且當中不少是機車事故，因此加強這區塊防治。除了有公車進校園，再以計程車共乘打通高鐵、嘉大、吳鳳科大這條路線。

嘉大副校長張俊賢表示，民雄校區目前有2千多名學生，學生反映從民雄到高鐵不便利，搭公車到高鐵因為期間有停靠站要花1個多小時，規畫的計程車共乘路線不到30分鐘。除了鄰居吳鳳科大納入外也與地方社區結合，善盡大學社會責任。祈使除讓校內員工師生能知悉此計程車路線共乘資訊外，更能擴及到民雄校區附近高中職校與社區居民，資源共享，讓此項服務更顯加值意義。

「高鐵嘉義站-嘉大民雄校區-吳鳳科大」計程車共乘路線，由大都會平台科技公司嘉義分公司營運服務，起迄端均設置專屬站牌，分別位於高鐵嘉義站2號出口前方iRent停車場、嘉大民雄校區7－11便利超商旁、吳鳳科大文鴻樓前。共乘路程約25公里，車資以嘉義縣計程車費率為基礎，以5人搭乘為例每人車資只要135元，由營運業者協助媒合共乘，並按乘客人數分攤車資。

民眾可至站牌設置地點乘車，或下載大都會車隊「55178」APP預約，或致電大都會（55178）專線。

大都會計程車嘉義區經理翁明顯說，計程車校園共乘可以創造雙贏，一來增加計程車客源，二來可以協助校園師生便利、安全，在價錢方面司機可以讓利。

嘉大特教系大三生吳姓學生說，從台北南下到嘉大就讀，每次要返家搭乘交通工具就很困擾，因為大包小包行李，機車、公車都不方便，搭計程車花費又貴，如今有共乘制，車費可以分擔減少負擔。