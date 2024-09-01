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台灣文博會最後一天 吉祥物巷仔Niau熱潮還有戲

中央社／ 台南1日電

2024台灣文化創意博覽會今天為展期最後一天，大台南會展中心進場截止時間為下午4時30分，除主展區人潮爆量，活動吉祥物「巷仔Niau」也掀熱潮，市府已著手後續展出規劃。

為期10天的2024台灣文化創意博覽會8月23日在台南登場，昨天與今天為閉幕前最後週休假期，主展區之一的大台南會展中心昨天就出現爆滿人潮，排隊長度約1公里，台南市府與文化部緊急會商，透過動線調整加速觀眾進場速度。

台南市政府文化局統計，昨天大台南會展中心及市區的321巷藝術聚落等展區，合計約有10萬人次參觀，預計今天參觀人次差不多，但大台南會展中心進場時間於下午4時30分截止，較先前提早，民眾要注意時間。

配合此次活動設計的吉祥物「巷仔Niau（貓）」展期間同步於台南8處景點現身，掀起遊客「追貓熱」，到各個出沒地點拍照打卡。

台南市文化局指出，此次有8隻巨大化「巷仔Niau」分布於321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區、台南孔廟、水交社文化園區、台南山上花園水道博物館、安平古堡、台南市政府民治市政中心。

另外，1隻巨星化「巷仔Niau（貓）」在全美戲院看板，還有22隻小型「巷仔Niau」在巷弄店家出沒。

台南市文化局指出，今年適逢台南400，「巷仔Niau」設計也與台南400有關，預計在文博會閉幕後仍會有後續展出，詳細規劃內容將再進一步公布。

台南 文化局

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