快訊

降雨區域擴大！11縣市大雨特報 雨彈一路轟到晚上

鬼月膽大探險…3年輕人闖墾丁廢墟 竟發現兩具乾屍

范斯翻選美小姐17年前糗事諷賀錦麗 挨批挖舊傷仍拒道歉

跟進台積熊本旋風 黃偉哲領軍南市農漁產前進行銷

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
加強台南農漁特產品在日本曝光，南市府農業局昨、今在九州熊本舉辦「御嵿熊本台灣祭」，圖／台南市政府農業局提供
加強台南農漁特產品在日本曝光，南市府農業局昨、今在九州熊本舉辦「御嵿熊本台灣祭」，圖／台南市政府農業局提供

晶圓大廠台積電在日本九州熊本設廠迄今掀起旋風，為加強台南農漁特產品在日曝光，南市府農業局昨、今在熊本舉辦「御嵿熊本台灣祭」，市長黃偉哲更領軍快閃行銷。

農業局說，市長黃偉哲親臨現場向當地參與單位以及媒體等推廣台南農漁特產品，宣傳臺南鮮果文宣、中日版型錄及販售展示農漁特產品，邀請大家一同來品嘗台南好滋味。

黃偉哲表示，很榮幸受到御頂國際公司邀請，讓台南在地農漁產品有機會在日本熊本市曝光。隨著台積電熊本廠區開幕，對其未來將帶來周邊效益以及經濟發展想到期待，期望透過本次行銷推廣活動，將台南物產資訊傳播至當地。

農業局表示，本次活動來自台南各地精選農漁特產品，包括鮮饌國際公司：一口吃烏魚子及虱目魚鬆、盛達珍企業社：無加糖愛文芒果乾、麻豆區農會：蜂蜜柚子吸凍飲、柚香椒鹽以及梅柚片兒、鹽水區農會：鹽水鹽地帥哥番茄乾、玉井之門食品：水果乾（芒果、芭樂、鳳梨）、蔴鑽農坊：三色玄米烏龍茶以及黑豆茶、南市區漁會：經典魚酥禮盒等各具特色產品。未來也將持續規畫辦理日本地區推介活動，藉由農業局與業者共同協力下，將台南優質農漁特產品推往國際。

加強台南農漁特產品在日本曝光，南市府農業局昨、今在九州熊本舉辦「御嵿熊本台灣祭」，市長黃偉哲（左）親自領軍行銷。圖／台南市政府農業局提供
加強台南農漁特產品在日本曝光，南市府農業局昨、今在九州熊本舉辦「御嵿熊本台灣祭」，市長黃偉哲（左）親自領軍行銷。圖／台南市政府農業局提供

台南 日本 熊本

延伸閱讀

台南工藝上街頭開展 「做伙走揣咱ê百年手路」

台南泡水車補助方便民眾申請 黃偉哲：延長到9月30日

山口縣副議長率團到訪台南 黃偉哲盼規畫學生互訪修學旅行

展現台南食力 37區巡迴移動展9月1日啟動

相關新聞

南市府一級主管異動 農業局長調參事、秘書處長退休

台南市政府一級主管傳出異動，農業局長李建裕今天起調任市府參事，秘書處長李朝塘退休，目前職務均由副局長及副處長暫代，今天起...

農區容不下畜牧場？ 雲林這農民堅守排水陳情5年

雲林縣元長鄉農民陳情指控農區內一家養鵝場，疑似排放廢水，污染農田渠道散發惡臭，也影響附近居民生活，因環保單位曾開罰，農民...

全國終身學習楷模 台南老師拿百項證照及專業資格

台南市退休校長林明春退而不休，10年來投入家庭教育服務，積極參加在職研習及專業培訓，將所學回饋社會；慈濟高中老師吳宗原專...

嘉義東石海之夏煙火秀湧人潮 散場時交通大癱瘓惹民怨

2024嘉義縣東石海之夏海上煙火秀8月31日晚登場，今年施放超過1.7萬發煙火，最大砲彈規格達16吋，吸引全台遊客湧入東石看煙火...

台南永康、仁德3處停車場 將辦招商

台南市永康、仁德等地區快速發展，停車一位難求日益嚴重，市府盤點3處停車場用地，都位在新興住宅密集區，鄰近未來捷運路線，將...

1816號保安林 雲林褒忠發起命名投票

全台現有523處保安林，其中17處位於雲林縣，過往保安林非常神祕，僅以數字編號，沒有名字，年輕一輩大多不知道相關歷史，褒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。