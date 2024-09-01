跟進台積熊本旋風 黃偉哲領軍南市農漁產前進行銷
晶圓大廠台積電在日本九州熊本設廠迄今掀起旋風，為加強台南農漁特產品在日曝光，南市府農業局昨、今在熊本舉辦「御嵿熊本台灣祭」，市長黃偉哲更領軍快閃行銷。
農業局說，市長黃偉哲親臨現場向當地參與單位以及媒體等推廣台南農漁特產品，宣傳臺南鮮果文宣、中日版型錄及販售展示農漁特產品，邀請大家一同來品嘗台南好滋味。
黃偉哲表示，很榮幸受到御頂國際公司邀請，讓台南在地農漁產品有機會在日本熊本市曝光。隨著台積電熊本廠區開幕，對其未來將帶來周邊效益以及經濟發展想到期待，期望透過本次行銷推廣活動，將台南物產資訊傳播至當地。
農業局表示，本次活動來自台南各地精選農漁特產品，包括鮮饌國際公司：一口吃烏魚子及虱目魚鬆、盛達珍企業社：無加糖愛文芒果乾、麻豆區農會：蜂蜜柚子吸凍飲、柚香椒鹽以及梅柚片兒、鹽水區農會：鹽水鹽地帥哥番茄乾、玉井之門食品：水果乾（芒果、芭樂、鳳梨）、蔴鑽農坊：三色玄米烏龍茶以及黑豆茶、南市區漁會：經典魚酥禮盒等各具特色產品。未來也將持續規畫辦理日本地區推介活動，藉由農業局與業者共同協力下，將台南優質農漁特產品推往國際。
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