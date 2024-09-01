跟進台積熊本旋風 黃偉哲領軍南市農漁產前進行銷

晶圓大廠台積電在日本九州熊本設廠迄今掀起旋風，為加強台南農漁特產品在日曝光，南市府農業局昨、今在熊本舉辦「御嵿熊本台灣祭」，市長黃偉哲更領軍快閃行銷。

農業局說，市長黃偉哲親臨現場向當地參與單位以及媒體等推廣台南農漁特產品，宣傳臺南鮮果文宣、中日版型錄及販售展示農漁特產品，邀請大家一同來品嘗台南好滋味。

黃偉哲表示，很榮幸受到御頂國際公司邀請，讓台南在地農漁產品有機會在日本熊本市曝光。隨著台積電熊本廠區開幕，對其未來將帶來周邊效益以及經濟發展想到期待，期望透過本次行銷推廣活動，將台南物產資訊傳播至當地。