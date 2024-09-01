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南市府一級主管異動 農業局長調參事、秘書處長退休
台南市政府一級主管傳出異動，農業局長李建裕今天起調任市府參事，秘書處長李朝塘退休，目前職務均由副局長及副處長暫代，今天起生效，後續繼任人選，仍待市府進一步宣布
李建裕及李朝塘兩人手機均不通，不過農業局副局長陳仲杰、秘書處副處長劉啟崇下午均證實暫時代理，強調相關業務推動不會受到影響。
李建裕曾任農業局副局長多年，後調至市府研考會，3年多前升任農業局長迄今，獸醫師出身的李建裕，國立嘉義農專獸醫科畢業、國立中興大學獸醫學研究所畢業，李為人低調，處事沉穩，任職農業局長3年來拚命任事，也深受市長黃偉哲倚重，約一周前傳出異動傳聞，近日在民治市政中心間傳出。
李建裕今上午臉書除換圖案，也退出農業局公務群組，市府稍早證實李轉任市府參事，並未進一步說明異動原因，李則手機及line均不通。
李朝塘曾任南縣市合併前新市鄉公所秘書、鄉長及新市農會總幹事，2018年黃偉哲當選台南市長拔擢為農業局長，後轉任市府秘書處長迄今，在南市府小內閣迄今近6年，據指出，李朝塘近年自覺健康狀況大幅衰退，因此自請退休。
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