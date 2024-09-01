交通安全月9月開跑 台南市北區今新增4處科技執法

9月是交通安全月，配合維護民眾的交通安全，台南市北區今天起新增4處科技執法，加上先前建置的10處，共有14處科技執法路口；另為強化高齡者行人安全，成功大學附設醫院協助警方，於候診區播放交通安全宣導影片，讓民眾能在候診時觀看，提升自我防護的安全意識。

交通部9月起辦理全國「交通安全月」，台南市北區本月新增4處科技執法於今天起正式舉發違規，包含先前建置的北區有14處科技執法路口，全市總計有48處。

據了解，北區新增科技執法路口分別為西門、公園南路口；西門、和緯路口；公園、北安路口、中華北、和緯路口，以取締「車輛行經路口不停讓行人」、「不依車道行駛」等項目為主，而中華北、和緯路口因鄰近黃昏市場，車道數較多，白天交通較為複雜，深夜則有超速之虞，因此還有取締「闖紅燈」及「超速」項目。

警方說，新增科技執法啟用日適逢交通安全月，取締的重點與主題「人本交通-停讓文化」，並和「車輛慢看停 行人安全行」結合，員警將加強執法及宣導，讓路口停讓的觀念及習慣深植人心，除了車輛至路口應注意停讓外，行人也應遵守相關安全規則以確保自己的安全，例如走行人穿越道、走路不滑手機、遠離車輛，到安全處等待通行。