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雲林長照借鏡日本跨國交流 母雞帶小雞提升品質

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
為提升長照品質，雲林縣府今天表揚績優機構並開辦教育訓練，跨國邀請日本專家前來交流分享經驗。記者蔡維斌／攝影
為提升長照品質，雲林縣府今天表揚績優機構並開辦教育訓練，跨國邀請日本專家前來交流分享經驗。記者蔡維斌／攝影

雲林人口老化比例20.86％邁入超高齡社會，長照機構品質提升相形重要，目前共有536家大小長照機構，今年有35家需進行評鑑，其中7家評分未達標準目前申覆中，衛生局說，9月6日前須完成送件重新評定，未達標者將給3至6個月改善期。縣府今天表揚績優機構並分享經驗，同時邀請日本專家舉行教育訓練會，互相砥礪提升品質。

雲林縣衛生局指出，縣內長照機構A級37家、B級309家、C級51家，另有139處社區照顧Ｃ據點，合計共536家大小機構和據點，為確保服務品質，每年都需輪流評鑑，今年共35家接受評鑑，經評鑑小組審核後28處合格，其中7家未達標準目前仍申覆中。

衛生局長曾春美說，這7家申覆的機構已列入重點輔導，主要是因未能提出完整的專業照護知能、家屬反饋、主動轉介服務等相關資料，只要在9月6日前補繳資料後再行審核評定，若再不合格則限期3至6個月改善，如經勸導再不改善，最重可處予停業。

雲林縣府今天舉辦優質機構表揚大會及教育訓練，除邀國內長照專家授課，更邀請日本長照專家交流社區老人照護，此外今年5家獲評鑑績優的長照機構也分享經驗，互相學習，期能共同提升長照品質。縣長張麗善表示，如何讓長輩在地安養、老化，需仰賴長照機構共同努力，服務品質提升更是重中之重，所以教育訓練和跨國交流、經驗分享很重要。

曾春美表示，長照所面臨的問題各有不同，經驗交流才能讓照護更多元務實，帶給長者更多快樂和健康，針對評鑑未達標準的長照機構，將委請績優機構協助輔導、觀摩，盡快跟上腳步，共同營造更友善的長照環境。

為提升長照品質，雲林縣府今天表揚績優機構並開辦教育訓練，跨國邀請日本專家前來交流分享經驗。記者蔡維斌／攝影
為提升長照品質，雲林縣府今天表揚績優機構並開辦教育訓練，跨國邀請日本專家前來交流分享經驗。記者蔡維斌／攝影
為提升長照品質，雲林縣衛生局組成評鑑小組對300多家機構輪流評鑑與輔導，若一直未改善者最重可處予停業。圖／雲林縣衛生局提供
為提升長照品質，雲林縣衛生局組成評鑑小組對300多家機構輪流評鑑與輔導，若一直未改善者最重可處予停業。圖／雲林縣衛生局提供
為提升長照品質，雲林縣衛生局組成評鑑小組對300多家機構輪流評鑑與輔導，若一直未改善者最重可處予停業。圖／雲林縣衛生局提供
為提升長照品質，雲林縣衛生局組成評鑑小組對300多家機構輪流評鑑與輔導，若一直未改善者最重可處予停業。圖／雲林縣衛生局提供
為提升長照品質，雲林縣府今天表揚績優機構並開辦教育訓練，跨國邀請日本專家前來交流分享經驗。記者蔡維斌／攝影
為提升長照品質，雲林縣府今天表揚績優機構並開辦教育訓練，跨國邀請日本專家前來交流分享經驗。記者蔡維斌／攝影

教育訓練 衛生局 長照

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