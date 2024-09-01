雲林長照借鏡日本跨國交流 母雞帶小雞提升品質
雲林人口老化比例20.86％邁入超高齡社會，長照機構品質提升相形重要，目前共有536家大小長照機構，今年有35家需進行評鑑，其中7家評分未達標準目前申覆中，衛生局說，9月6日前須完成送件重新評定，未達標者將給3至6個月改善期。縣府今天表揚績優機構並分享經驗，同時邀請日本專家舉行教育訓練會，互相砥礪提升品質。
雲林縣衛生局指出，縣內長照機構A級37家、B級309家、C級51家，另有139處社區照顧Ｃ據點，合計共536家大小機構和據點，為確保服務品質，每年都需輪流評鑑，今年共35家接受評鑑，經評鑑小組審核後28處合格，其中7家未達標準目前仍申覆中。
衛生局長曾春美說，這7家申覆的機構已列入重點輔導，主要是因未能提出完整的專業照護知能、家屬反饋、主動轉介服務等相關資料，只要在9月6日前補繳資料後再行審核評定，若再不合格則限期3至6個月改善，如經勸導再不改善，最重可處予停業。
雲林縣府今天舉辦優質機構表揚大會及教育訓練，除邀國內長照專家授課，更邀請日本長照專家交流社區老人照護，此外今年5家獲評鑑績優的長照機構也分享經驗，互相學習，期能共同提升長照品質。縣長張麗善表示，如何讓長輩在地安養、老化，需仰賴長照機構共同努力，服務品質提升更是重中之重，所以教育訓練和跨國交流、經驗分享很重要。
曾春美表示，長照所面臨的問題各有不同，經驗交流才能讓照護更多元務實，帶給長者更多快樂和健康，針對評鑑未達標準的長照機構，將委請績優機構協助輔導、觀摩，盡快跟上腳步，共同營造更友善的長照環境。
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