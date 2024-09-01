農區容不下畜牧場？ 雲林這農民堅守排水陳情5年

雲林縣元長鄉農民陳情指控農區內一家養鵝場，疑似排放廢水，污染農田渠道散發惡臭，也影響附近居民生活，因環保單位曾開罰，農民認為但仍未改善，四處陳情並要求農田水利署雲林區管理處撤消搭排，農水署雲林管理處認為該畜養場依法申請並符合搭排規定；環保局則表示會再加強稽查；鵝場也無奈表示，相關單位都不定期抽檢且排汙已大符改善。

元長鄉長北村農民李重直指出，他們耕作的農田旁的溝渠，約4、5年前原本清澈的水變成汙黑惡臭，仔細一看還出現鵝毛，才發現是鄰近鵝場排廢所致，除了付近居民，大家耕作得忍受惡臭，擔心影響健康，多年來他四處奔走陳情，要求撤除搭排或另尋水路排放，環保局也罰過，但排汙依舊沒改善。

記者前往現場查看，並未發現有惡臭彌漫的情形，但李重直取出諸多照片和資料說，排汙事實存在，相關單位若再不硬起來嚴查，為維護鄉里居家健康和農民權益，將不排除向行政院或總統府陳情，甚至向有關單位提出檢舉調查，直到改善為止。

雲林縣環保局副局長黃富義指出，經調閱近3年相關資料，農民有多次陳情紀錄，環保局也曾在2022年以違反環境裁罰過兩次，由於該鵝場2021年檢附水質相關檢測報告給農業處備查，內容包括重金屬等排放都符合排放標準，既農民仍有疑慮，將會再加強稽查。

農水署雲林管理處則表示，通常搭排相關水質的規定，只要導電度、水溫、PH值三項符合標準即可，至於其他排汙檢驗項目及開單裁罰，非管理處權責，該畜牧場依法申請搭排都符合規定，除非修法否則沒理由不讓搭排。