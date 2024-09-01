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補足偏遠地區閱讀需求 台南安南行動書車借閱量逾4萬冊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南安南區行動書車「台江一號」，迄今服務16年，補足安南區部分與圖書館相對偏遠的地方閱讀需求，讓學童與居民能夠就近享受閱讀的樂趣。圖／安南區公所提供
台南安南區行動書車「台江一號」，迄今服務16年，補足安南區部分與圖書館相對偏遠的地方閱讀需求，讓學童與居民能夠就近享受閱讀的樂趣。圖／安南區公所提供

台南安南區雖有安南、土城及台江圖書館，但幅員遼闊且聚落分散，民眾有時借書相較不便，在海尾朝皇宮捐贈「台江一號」行動書車下，16年來服務相對偏遠地區學童與居民的閱讀需求，而統計去年1月至今年7月，行動書車共出車435次，服務1萬2546人次，借閱圖書更達4萬5915冊，不僅帶動地方閱讀風氣，更成為地方不可或缺的行動圖書館。

安南區公所表示，台江一號補足與圖書館相對偏遠地區閱讀需求，該書車藏書量目前約2.8萬冊，每年由南市立圖書館補助購書經費，採購不少優質書籍，而行動書車每周有5天會深入校園、廟宇及社區等12個據點，採定時定點服務，讓學童與居民能夠就近享受閱讀的樂趣。

安南區公所提到，台江一號行動書車除有兒童繪本、偵探故事、漫畫等，更有上架就秒殺的布可星球之書籍，各類新書的更新也不落人後，去年1月起至今年7月，已出車共435次，服務1萬2546人次，借閱圖書達4萬5915冊，目前正進行「閱來閱有禮集點活動」，借書累積集點送好禮，歡迎民眾踴躍參與。

安南區長魏文貴強調，圖書館精心安排多元的閱讀推廣活動，讓民眾廣為運用圖書資源，而行動圖書車更能有效平衡偏遠地區文化教育的發展，並且透過與社區的緊密結合，實現「整座城市都是我的大書房！」的理念，未來「台江一號」行動圖書車會繼續乘載著溫暖與書香，傳遞到安南每一個角落。

台南安南區台江一號行動書車採購不少優質書籍，且每周有5天會深入校園、廟宇及社區等12個據點，目前正進行「閱來閱有禮集點活動」，借書累積集點送好禮，歡迎民眾踴躍參與。圖／安南區公所提供
台南安南區台江一號行動書車採購不少優質書籍，且每周有5天會深入校園、廟宇及社區等12個據點，目前正進行「閱來閱有禮集點活動」，借書累積集點送好禮，歡迎民眾踴躍參與。圖／安南區公所提供

台江 圖書館 書車

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