全國終身學習楷模 台南老師拿百項證照及專業資格

台南市退休校長林明春退而不休，10年來投入家庭教育服務，積極參加在職研習及專業培訓，將所學回饋社會；慈濟高中老師吳宗原專研校園事件處理方法，參加各項培訓，取得近百項證照與專業資格，榮獲2024年全國終身學習楷模。

從嘉義縣義竹鄉南興國小退休的林明春，在退休後就擔任台南市家庭教育中心志工，藉由教育專業，深入理解志願服務的核心理念與相關法規，協助家庭教育推動，遇到困難也能迅速找出問題並與志工們合力解決。他致力提升會談與溝通技巧，促進親子關係，讓受關懷的家庭更和諧；也帶領活動推廣組志工，深入校園、社區，推廣家庭教育。

林明春也積極參加在職研習及多項專業培訓，提升家庭教育推廣的專業能力，更在2023年進修空中大學家庭教育24學分專班，展現活到老、學到老的精神，也把所學回饋社會。

慈濟高中老師吳宗原專研校園事件處理，為了提升這方面的專業能力，參加各類專業培訓，共取得近百項證照及專業資格，其中有19張教師證書，教育部2022年師資培育統計年報顯示，他的證書量全國第4。

吳老師積極回饋社會，擔任南市教育局多項委員會委員，長期參與案件調查、救濟與審理，共負責200件案件；他說，常鼓勵學生跳脫考試測驗，避免填鴨式學習，「凡事不見得有標準答案，要能多元思考，才能觸類旁通。」