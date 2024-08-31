嘉義東石海之夏煙火秀湧人潮 散場時交通大癱瘓惹民怨

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義東石海之夏煙火秀今天湧現人潮，散場時交通大癱瘓引起民眾抱怨。圖／姜梅紅提供
嘉義東石海之夏煙火秀今天湧現人潮，散場時交通大癱瘓引起民眾抱怨。圖／姜梅紅提供

2024嘉義縣東石海之夏海上煙火秀今晚登場，今年施放超過1.7萬發煙火，最大砲彈規格達16吋，吸引全台遊客湧入東石看煙火，現場人數超乎預期，攤販食物都賣光，煙火結束散場時馬路直接被塞爆，一路塞到台82線快速道路，交通癱瘓引起民眾抱怨。

警方規畫彩霞大道沿線開放停車，但禁止違規並排停車，離開路線則是由彩霞大道直走168線或上快速道路台82線離開東石鄉；但車潮湧現交通大打結，許多人晚上前往東石漁人碼頭時，被堵在東石大橋上，根本無法進到會場看煙火，散場時車潮更是水泄不通。

民眾抱怨，活動結束後1個小時水泄不通，車子被困在車潮中完全動彈不得，連移動一個輪胎都沒有，交通整個癱瘓大打結。縣長翁章梁、議員姜梅紅今晚活動結束後，在臨時應變中心透過無人機高空監控，掌握東石漁人碼頭至快速道路台82線的交通疏散狀況。

東石海之夏煙火秀原訂7月27日登場，但因凱米颱風影響，延期至今晚舉辦，今年煙火施放時長12分鐘，超過1.7萬發煙火，最大砲彈規格達16吋，吸引全台遊客湧入看煙火，也帶動周邊攤賣買氣，煙火秀尚未登場前，許多攤販食物就已完售，買氣相當熱絡。

嘉義東石海之夏煙火秀今天湧現人潮，散場時縣長翁章梁持續掌握疏散狀況。圖／姜梅紅提供
嘉義東石海之夏煙火秀今天湧現人潮，散場時縣長翁章梁持續掌握疏散狀況。圖／姜梅紅提供
嘉義東石海之夏煙火秀今天湧現人潮，散場時縣長翁章梁持續掌握疏散狀況。圖／姜梅紅提供
嘉義東石海之夏煙火秀今天湧現人潮，散場時縣長翁章梁持續掌握疏散狀況。圖／姜梅紅提供

東石 漁人碼頭 煙火秀

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