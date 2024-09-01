1816號保安林 雲林褒忠發起命名投票

全台現有523處保安林，其中17處位於雲林縣，過往保安林非常神祕，僅以數字編號，沒有名字，年輕一輩大多不知道相關歷史，褒忠鄉新厝仔社區昨天主動發起編號第1816號保安林命名投票活動，將在年底前公布名稱。

第1816號保安林位於褒忠鄉新湖村，呈不規則形，面積3公頃，在1937年編入，四周大部分居住及農耕地，是周邊社區聚落歷經數代重要連結。

新厝仔社區發展協會理事長林忠賢說，他從小就常到保安林玩耍，也常相約玩伴到保安林「焢窯」，保安林充滿他與在地居民兒時回憶，卻從不知其名，非常神祕，也不知保安林肩負重責大任。

林忠賢表示，保安林所在舊地名新厝仔崙，先前鄉公所原本要將其命名為「埔姜崙」，但「埔姜崙」是另一部落，不在此處，居民堅決反對，決定自主發起命名活動，投票決定命名為「埔姜崙」或「新厝仔」。

林業及自然保育署森林管理科長黃凱洛說，台灣四面環海，河流短急，每逢颱風豪雨侵襲，容易山洪爆發，乾季則常受季節風及飛砂等危害，保安林可減緩災損，透過防風、飛沙防止、風景、水源涵養等方式，發揮國土保安作用。

林業及自然保育署保安林科長許曉華說，早期保安林用編號區別，2019年有保安林命名活動，目前共39個保安林舉行命名活動，雲林已有四番地、三條崙2處保安林。目前全國已編訂保安林約47萬公頃，其中飛沙防止保安林及土沙捍止保安林數量最多，占全部保安林面積的94%。