快訊

帕運桌球／不敵澳洲8金大魔王 田曉雯、林姿妤奪銀仍創最佳

凌晨2時21分花蓮近海地震規模5.0 最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南永康、仁德3處停車場 將辦招商

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南市永康、仁德等地區快速發展，停車一位難求日益嚴重，市府盤點3處停車場用地，都位在新興住宅密集區，鄰近未來捷運路線，將辦招商說明會，盼引進民間參與建造立體多目標停車場，預計增加1650席汽車格位、1450席機車格位。

市議員朱正軒認為，人口最多的永康區大灣、鹽行等舊聚落停車問題更嚴重，尤其中華路沿線幾乎無停車場，導致路邊違停妨礙行人通行，除要求規畫更多停車空間，並希望校園假日開放停車；交通局表示，即日起大灣高中開放假日停車，會持續覓地規畫停車場解決停車需求。

交通局說，招商範圍包括仁德停4位於仁德文心和文孝路口，未來捷運藍線行經，周邊2000戶住宅，預計建590席汽車停車位、560席機車位；永康停9在永康東橋重劃區與永康砲校創意園區，該區域未來將設永康段鐵路地下化與通勤站，目前400戶住宅規模，預計建460席汽車位、500席機車位；永康停6鄰近平實轉運站，周邊有平實重劃區、精忠二村都市更新區，距離捷運藍線與綠線交會處僅500公尺，停車需求高，預計蓋600席汽車位、400席機車位。

交通局長王銘德表示，停車場用地優勢在於有較高建蔽容積率，且多目標使用業種高達13項，有利於民間投資運用，藉促進民間參與公共建設方式，引入民間力量投資建設立體多目標停車場，除增加周邊停車供給、帶動區域發展外，也可將土地使用效率極大化，提供更多公益性空間。

另協調大灣高中58席停車格位，即日起在周日、國定假日開放校園停車，周六不開放，並積極盤點適合的停車用地；交通局將在南部及北部各辦理1場說明會，明天下午2點在台南維悅酒店舉辦，11日下午2點在台北大瀚環球商務中心忠孝中心舉辦。

停車場 捷運 車位

延伸閱讀

台南永康、仁德3處停車場啟動招商 議員：舊社區也難停車

傳助理費坦承犯行 林宜瑾手機不通…服務處這樣回應

林宜瑾涉詐助理費手法曝光！ 檢方再傳她釐清案情

擴大台南鬧區停車供給 仁德永康3處停車場用地啟動招商

相關新聞

嘉義東石海之夏煙火秀湧人潮 散場時交通大癱瘓惹民怨

2024嘉義縣東石海之夏海上煙火秀今晚登場，今年施放超過1.7萬發煙火，最大砲彈規格達16吋，吸引全台遊客湧入東石看煙火...

台南永康、仁德3處停車場 將辦招商

台南市永康、仁德等地區快速發展，停車一位難求日益嚴重，市府盤點3處停車場用地，都位在新興住宅密集區，鄰近未來捷運路線，將...

1816號保安林 雲林褒忠發起命名投票

全台現有523處保安林，其中17處位於雲林縣，過往保安林非常神祕，僅以數字編號，沒有名字，年輕一輩大多不知道相關歷史，褒...

嘉義縣美上美社區組自救會 要求加強堤防、申請國賠

嘉義縣水上鄉柳新村美上美社區因凱米颱風受災嚴重，淹水最高達230公分，地方居民苦不堪言，質疑抽水站堤防工程有疑慮，副縣長...

台南工藝上街頭開展 「做伙走揣咱ê百年手路」

「揣手路－舊十字大街X新工藝聚落」於30日開展，由台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲市長為展覽揭開序幕，即日起至10月20日，一起走上大街揣手路。

台灣首廟天壇扮月老 盼成功媒合2年內結婚南市府送大禮

內政部、台南市政府府結合台灣首廟天壇辦理單身聯誼，共有男、女各50名參與，期待在天公及月老的見證下能配對成功，台南市府表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。