台南永康、仁德3處停車場 將辦招商

台南市永康、仁德等地區快速發展，停車一位難求日益嚴重，市府盤點3處停車場用地，都位在新興住宅密集區，鄰近未來捷運路線，將辦招商說明會，盼引進民間參與建造立體多目標停車場，預計增加1650席汽車格位、1450席機車格位。

市議員朱正軒認為，人口最多的永康區大灣、鹽行等舊聚落停車問題更嚴重，尤其中華路沿線幾乎無停車場，導致路邊違停妨礙行人通行，除要求規畫更多停車空間，並希望校園假日開放停車；交通局表示，即日起大灣高中開放假日停車，會持續覓地規畫停車場解決停車需求。

交通局說，招商範圍包括仁德停4位於仁德文心和文孝路口，未來捷運藍線行經，周邊2000戶住宅，預計建590席汽車停車位、560席機車位；永康停9在永康東橋重劃區與永康砲校創意園區，該區域未來將設永康段鐵路地下化與通勤站，目前400戶住宅規模，預計建460席汽車位、500席機車位；永康停6鄰近平實轉運站，周邊有平實重劃區、精忠二村都市更新區，距離捷運藍線與綠線交會處僅500公尺，停車需求高，預計蓋600席汽車位、400席機車位。

交通局長王銘德表示，停車場用地優勢在於有較高建蔽容積率，且多目標使用業種高達13項，有利於民間投資運用，藉促進民間參與公共建設方式，引入民間力量投資建設立體多目標停車場，除增加周邊停車供給、帶動區域發展外，也可將土地使用效率極大化，提供更多公益性空間。

另協調大灣高中58席停車格位，即日起在周日、國定假日開放校園停車，周六不開放，並積極盤點適合的停車用地；交通局將在南部及北部各辦理1場說明會，明天下午2點在台南維悅酒店舉辦，11日下午2點在台北大瀚環球商務中心忠孝中心舉辦。